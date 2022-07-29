歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見

歐盟發言人昨發聲明，支持人權事務委員會就香港的審議結論，尤其是建議廢除國安法及煽動罪、即時避免執法。英國駐聯合國代表歡迎報告結論，包括廢除國安法部分，認為報告證實一直以來反對聲音被控、公民社會消失的憂慮。

趙立堅昨在例行記者會表示，委員會審議過程本應成為國際社會更好了解一國兩制成就、特區人權保障的「窗口」，但遺憾個別委員「聽信部分不實信息和歪曲報道」，導致在審議結論意見對一國兩制及特區人權狀况妄作評論，中方表示強烈反對。趙立堅重申，制定和實施國安法是保障一國兩制行穩致遠的重要基石。

歐盟籲京確認《公民權利公約》

歐盟外交事務與安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）發聲明支持委員會建議，並重申歐盟深切關注香港公民及政治權利被侵蝕，又促請香港當局確保民間團體不會因為向國際組織提交意見而被控或騷擾。歐盟又稱，會繼續監察香港情况，又呼籲中國內地盡早確認《公民權利和政治權利國際公約》。