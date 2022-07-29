港聞

港聞二

「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展

【明報專訊】香港動漫電玩節今起一連5日於灣仔會展舉行，參展商昨在會場做最後準備。去年因疫情未有參展的玩具商孩之寶有限公司認為，本港防疫措施未再如往年般有大變動，對今年動漫節有信心，故再度參展。疫情前一直獨立參展的遊戲商PlayStaion在爆疫後未有在全球參展，今年亦重返動漫節，但改與電訊商合作設遊戲區，母公司索尼表示盼逐步開放，公司會考慮於明年動漫節獨立設展。

動漫節傳統參展商PlayStation及Xbox今年均未獨立設展，改與電訊商CSL合作，由CSL設PlayStation及Xbox專區，供入場者試玩遊戲。索尼互動娛樂有限公司市場部高級經理陳慧茵稱，PlayStation近兩三年在全球均未有參展，但她盼逐步開放，認為今次與電訊商合作設立試玩區屬好事，公司亦考慮下年在動漫節獨立設展。

消費券將派 料生意有增長

美國玩具商孩之寶去年亦未有參展，其公關代表華振傑稱，因前年動漫節突然取消，令公司大失預算，「我們一些產品是限定的，不可遲於某些時間推出」，最終需改於商場設展，損失達6位數。他說，今年有見防疫措施不如往年般有大變動，對動漫節有信心，認為動漫節有不同類型客，亦有家庭客，客源也較集中，相信生意會有增長。

代理BANDAI（萬代）的玩具商瑞華行市場部高級主任陳舒婷稱公司每年參展，去年營業額較2019年一屆佳，對今年銷情有信心；她認為市民已習慣疫情，加上港府將派發消費券，將提升港人消費意欲。

短裙Cosplayer未穿絲襪 稱大會非強推

大會今年新增cosplay（角色扮演）衣著指引，包括建議Cosplayer若腿部露出太多時穿絲襪或襪褲等，大會昨安排約10名Cosplayer拍照，有人穿短裙但無穿絲襪或襪褲。其中Rachel及Eilia扮演手機遊戲角色，Eilia稱大會有就其衣著提供建議，但非強硬實施，認為大會純為Cosplayer着想，稱部分參加者未滿18歲，家長會介意其衣著，相信大會希望家長感覺勿太差。Rachel則對衣著建議反感，稱入場者只看到Cosplayer如何還原角色衣著，但她希望市民勿因此拒到動漫節。

相關字詞﹕動漫電玩節

上 / 下一篇新聞

「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店