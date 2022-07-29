「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展

動漫節傳統參展商PlayStation及Xbox今年均未獨立設展，改與電訊商CSL合作，由CSL設PlayStation及Xbox專區，供入場者試玩遊戲。索尼互動娛樂有限公司市場部高級經理陳慧茵稱，PlayStation近兩三年在全球均未有參展，但她盼逐步開放，認為今次與電訊商合作設立試玩區屬好事，公司亦考慮下年在動漫節獨立設展。

消費券將派 料生意有增長

美國玩具商孩之寶去年亦未有參展，其公關代表華振傑稱，因前年動漫節突然取消，令公司大失預算，「我們一些產品是限定的，不可遲於某些時間推出」，最終需改於商場設展，損失達6位數。他說，今年有見防疫措施不如往年般有大變動，對動漫節有信心，認為動漫節有不同類型客，亦有家庭客，客源也較集中，相信生意會有增長。

代理BANDAI（萬代）的玩具商瑞華行市場部高級主任陳舒婷稱公司每年參展，去年營業額較2019年一屆佳，對今年銷情有信心；她認為市民已習慣疫情，加上港府將派發消費券，將提升港人消費意欲。

短裙Cosplayer未穿絲襪 稱大會非強推

大會今年新增cosplay（角色扮演）衣著指引，包括建議Cosplayer若腿部露出太多時穿絲襪或襪褲等，大會昨安排約10名Cosplayer拍照，有人穿短裙但無穿絲襪或襪褲。其中Rachel及Eilia扮演手機遊戲角色，Eilia稱大會有就其衣著提供建議，但非強硬實施，認為大會純為Cosplayer着想，稱部分參加者未滿18歲，家長會介意其衣著，相信大會希望家長感覺勿太差。Rachel則對衣著建議反感，稱入場者只看到Cosplayer如何還原角色衣著，但她希望市民勿因此拒到動漫節。