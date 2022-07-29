男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓

被告蔡文遨（36歲）報稱水手，被控2021年6月23日在深水埗西九龍法院大樓B座5樓24庭內，意圖使柯嘉熹及陳啓軒身體受嚴重傷害，而非法及惡意地傷害兩人，另企圖非法及惡意傷害黃樂堯。控方案情指出，被告太太（當時為未婚妻，兩人2019年結婚）於2018年與柯、陳、黃3人創業，有關業務2019年結束，4人因財務糾紛發生爭執，3名事主遂於小額錢債審裁處向被告太太提起法律程序。

妻陷財務糾紛 訟後被告促事主道歉

去年6月23日，被告與3名事主到審裁處出席聆訊，聆訊結束後被告質問他們會否道歉，3人保持沉默，被告遂從背包取出一把菜刀斬向柯、陳，黃則與審裁官等人從審裁處門口逃離，柯、陳其後逃至5樓緊急出口並關門，被告上前踢門一下後，返回24庭內報警自首。

區域法院暫委法官韋漢熙向控方查詢事主傷勢及康復情况，控方表示柯的傷勢已復元，正接受心理治療，陳的手指屈曲仍有困難，正接受物理治療，暫未知有否造成永久損傷。

還押下月判 求情稱妻需求醫青山

辯方求情時表示，被告太太因金錢糾紛被3名事主恐嚇和欺凌，導致她需在青山醫院接受治療，被告向審裁官投訴3人惡行不果，才會失控犯案。

【案件編號：DCCC 1076/21】