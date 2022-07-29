港聞

港聞二

羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選

【明報專訊】建制派早前連番批評民主黨要「改弦更張」，民主黨主席羅健熙昨日表示，願意聆聽不同意見，重申民主黨一直以來非常支持一國兩制，黨綱亦表明承認中國憲法和《基本法》。至於將舉行的立法會補選，他說黨內未有討論參選與否，僅認為民主黨勝算不大，故「興趣未必很高」。

民主黨昨日舉行疫情民調記者會，羅健熙被問到如何回應建制派近期批評，他回應稱「有意見一定會聽」，強調民主黨所支持的一國兩制內涵包括中國憲法，因為憲法是特區成立的法律基礎。他表示，雖然對一國兩制落實的意見或與建制派和中央有差異，仍不影響民主黨對一國兩制的想法。

朱子洛稱民政專員曾問區會改革意見

至於明年區議會選舉，羅健熙重申若選舉方式不變，將繼續參選，惟現時難明言參選與否，對區議會制度如何改變抱持觀望態度，黨內待政府公布具體方案才討論。油尖旺區議會副主席朱子洛透露，民政專員曾向區議員諮詢區議會改革方案的意見，惟他在記者會上未提及詳情。羅健熙又表示，民主黨將就施政報告向新政府提出意見，尚未決定會否約見政府官員。

陳學鋒：「改弦更張」否要看言行

民建聯立法會議員陳學鋒認為，承認中國憲法是必然的事，作為在香港的政治團體不能不承認。至於民主黨最新說法是否真正「改弦更張」，他強調要視乎民主黨言行，有否從事勾結外國勢力或顛覆國家政權的行為，並要明確告訴市民他們不做這些事。至於倘民主黨不參加立法會補選或區選會否被視為「軟對抗」，陳認為香港是自由社會，民主黨可自行按勝算決定參選與否。

中國憲法列明中國由共產黨領導。國家主席習近平今年七一發表講話，提及「四個必須」當中的「必須全面準確貫徹一國兩制方針」時，指出社會主義制度是中國根本制度，而中共領導是中國特色社會主義的最本質特徵，特區所有居民「應自覺尊重和維護國家根本制度」。習當時也提出屬「建設香港的積極力量」的3個要求，當中包括要真心擁護一國兩制方針。

民主黨調查 逾半市民撐放寬入境檢疫

另外，民主黨今年7月1至20日做疫情民調，以電話隨機抽樣訪問1041名市民，了解市民對疫苗通行證安排的意見。其中37%受訪者認為應增加相關安排或收緊，31%稱應維持現狀，23%支持放寬，另有7%認為應全面取消。羅健熙認為市民意見分歧，建議政府日後調整疫苗通行證安排前廣泛諮詢市民，尋求社會最大共識。另外，調查發現52%受訪者支持放寬入境檢疫安排；羅促請政府盡快考慮放寬相關安排，以與新加坡和日本等亞洲國家競爭。

上 / 下一篇新聞

「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店