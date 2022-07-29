羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選

民主黨昨日舉行疫情民調記者會，羅健熙被問到如何回應建制派近期批評，他回應稱「有意見一定會聽」，強調民主黨所支持的一國兩制內涵包括中國憲法，因為憲法是特區成立的法律基礎。他表示，雖然對一國兩制落實的意見或與建制派和中央有差異，仍不影響民主黨對一國兩制的想法。

朱子洛稱民政專員曾問區會改革意見

至於明年區議會選舉，羅健熙重申若選舉方式不變，將繼續參選，惟現時難明言參選與否，對區議會制度如何改變抱持觀望態度，黨內待政府公布具體方案才討論。油尖旺區議會副主席朱子洛透露，民政專員曾向區議員諮詢區議會改革方案的意見，惟他在記者會上未提及詳情。羅健熙又表示，民主黨將就施政報告向新政府提出意見，尚未決定會否約見政府官員。

陳學鋒：「改弦更張」否要看言行

民建聯立法會議員陳學鋒認為，承認中國憲法是必然的事，作為在香港的政治團體不能不承認。至於民主黨最新說法是否真正「改弦更張」，他強調要視乎民主黨言行，有否從事勾結外國勢力或顛覆國家政權的行為，並要明確告訴市民他們不做這些事。至於倘民主黨不參加立法會補選或區選會否被視為「軟對抗」，陳認為香港是自由社會，民主黨可自行按勝算決定參選與否。

中國憲法列明中國由共產黨領導。國家主席習近平今年七一發表講話，提及「四個必須」當中的「必須全面準確貫徹一國兩制方針」時，指出社會主義制度是中國根本制度，而中共領導是中國特色社會主義的最本質特徵，特區所有居民「應自覺尊重和維護國家根本制度」。習當時也提出屬「建設香港的積極力量」的3個要求，當中包括要真心擁護一國兩制方針。

民主黨調查 逾半市民撐放寬入境檢疫

另外，民主黨今年7月1至20日做疫情民調，以電話隨機抽樣訪問1041名市民，了解市民對疫苗通行證安排的意見。其中37%受訪者認為應增加相關安排或收緊，31%稱應維持現狀，23%支持放寬，另有7%認為應全面取消。羅健熙認為市民意見分歧，建議政府日後調整疫苗通行證安排前廣泛諮詢市民，尋求社會最大共識。另外，調查發現52%受訪者支持放寬入境檢疫安排；羅促請政府盡快考慮放寬相關安排，以與新加坡和日本等亞洲國家競爭。