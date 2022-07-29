消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄

料9月推 暫限用於大型事故

據消防處定義，大量傷者事故即至少出現8名傷者的事故，例如2003年屯門公路雙層巴士墮坡、2018年大埔公路雙層巴士翻側等。高級救護主任胡俊稱，日後人員會為傷者掛上附有獨特識別碼的檢傷分類卡，透過智能電話的應用程式觸碰NFC晶片或掃瞄二維碼，並輸入傷者性別、年齡、傷勢和更新送院情况等。現場指揮官和醫管局人員可透過儀表板一覽資訊，減省用電話和對講機溝通時間，同時避免人傳人出現混淆或資訊不全面。

檢傷分類卡附識別碼 省時免混淆

傷者資料會透過流動數據網絡上傳至終端機，方便相關持份者查閱系統網頁版。被問及事故現場信號不穩定會如何處理，張國鋒稱系統採用第五代藍芽，手機在現場可自行組成網絡分享資料；一旦現場人員去到信號較佳位置，有關資訊會再次傳送至終端機，若系統故障，人員會沿用以往的語音通話或無線電對講機作後備，強調「行動不能因技術上的問題受到影響」。

張國鋒補充，相關系統已通過壓力測試，能應付民航客機事故的規模，惟暫時不考慮用於不足8名傷者的事故，將視乎試行成效和行動安排再決定有否下調空間。