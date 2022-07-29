消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄

【明報專訊】消防處每年平均處理20宗涉及大量傷者的事故，為提升救援行動效率及加快將傷者送院，處方斥資420萬元開發「大量傷者事故檢傷分流系統」，混合使用近距離無線通訊技術（NFC）等不同技術，取代昔日以紙筆等記錄傷者情况，新系統預計9月全面推出。消防處救護監督張國鋒表示，事故現場很多參與人員都要佔用通訊時間，昔日信息傳遞未能達「一傳十、十傳百」效果，相信系統可減省信息傳遞時間，亦能讓緊急信息盡快傳送至相關人員。
料9月推 暫限用於大型事故
據消防處定義，大量傷者事故即至少出現8名傷者的事故，例如2003年屯門公路雙層巴士墮坡、2018年大埔公路雙層巴士翻側等。高級救護主任胡俊稱，日後人員會為傷者掛上附有獨特識別碼的檢傷分類卡，透過智能電話的應用程式觸碰NFC晶片或掃瞄二維碼，並輸入傷者性別、年齡、傷勢和更新送院情况等。現場指揮官和醫管局人員可透過儀表板一覽資訊，減省用電話和對講機溝通時間，同時避免人傳人出現混淆或資訊不全面。
檢傷分類卡附識別碼 省時免混淆
傷者資料會透過流動數據網絡上傳至終端機，方便相關持份者查閱系統網頁版。被問及事故現場信號不穩定會如何處理，張國鋒稱系統採用第五代藍芽，手機在現場可自行組成網絡分享資料；一旦現場人員去到信號較佳位置，有關資訊會再次傳送至終端機，若系統故障，人員會沿用以往的語音通話或無線電對講機作後備，強調「行動不能因技術上的問題受到影響」。
張國鋒補充，相關系統已通過壓力測試，能應付民航客機事故的規模，惟暫時不考慮用於不足8名傷者的事故，將視乎試行成效和行動安排再決定有否下調空間。