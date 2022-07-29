罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障

便衣警在場戒備

陳德明的胞姊及姐夫均有到場，稱陳當日提早出門，相信是為準備找甚難求的泊位，盼陳離世能令foodpanda及其他外賣公司正視工友意外賠償的問題。他們提到，foodpanda意外當日向家屬提供1萬元緊急支援金，翌日再給6.5萬元傷亡支援金。

關注組：勞保不足 無法向勞處索償

認識陳德明的外賣員Ahmad表示，對陳的離世感傷心，指在非送餐時段出意外不獲全面賠償的安排不合理，對外賣員保障不足。外賣員權益關注組成員小唐指出，每日有很多外賣員發生交通意外，但大多為了生計即使受傷也堅持工作，而foodpanda無提供完善的勞工保險，若有外賣員受傷，其保險金不足以補貼相關費用，亦無法向勞工處申請賠償，相關安排不公平。

foodpanda回覆查詢稱，對該宗交通意外深表痛心，並對死者家屬致以最深切慰問，事後已與其家屬聯絡盡力提供一切可行支援，包括緊急喪葬援助金、額外身故援助金和後事安排；稱公司為每名送遞員免費提供團體意外人身保險，保險覆蓋整個值更時段，包括等待接單時間及暫停更份時間。foodpanda又說，儘管今次意外並非於事主上線期間發生，但已盡力向保險公司查詢一切可行補償方案。