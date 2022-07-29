港聞

港聞二

罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障

【明報專訊】59歲外賣員陳德明周二（26日）在秀茂坪遇交通意外離世，其家屬、外賣員權益關注組及同業共10多人，昨午3時許到foodpanda銅鑼灣辦公室向香港營運部總監Pedro Dias遞聯名信，促提高工傷保障、正視工作安全風險。眾人遞信前為死者默哀約一分鐘，有便衣警員在場戒備。

便衣警在場戒備

陳德明的胞姊及姐夫均有到場，稱陳當日提早出門，相信是為準備找甚難求的泊位，盼陳離世能令foodpanda及其他外賣公司正視工友意外賠償的問題。他們提到，foodpanda意外當日向家屬提供1萬元緊急支援金，翌日再給6.5萬元傷亡支援金。

關注組：勞保不足 無法向勞處索償

認識陳德明的外賣員Ahmad表示，對陳的離世感傷心，指在非送餐時段出意外不獲全面賠償的安排不合理，對外賣員保障不足。外賣員權益關注組成員小唐指出，每日有很多外賣員發生交通意外，但大多為了生計即使受傷也堅持工作，而foodpanda無提供完善的勞工保險，若有外賣員受傷，其保險金不足以補貼相關費用，亦無法向勞工處申請賠償，相關安排不公平。

foodpanda回覆查詢稱，對該宗交通意外深表痛心，並對死者家屬致以最深切慰問，事後已與其家屬聯絡盡力提供一切可行支援，包括緊急喪葬援助金、額外身故援助金和後事安排；稱公司為每名送遞員免費提供團體意外人身保險，保險覆蓋整個值更時段，包括等待接單時間及暫停更份時間。foodpanda又說，儘管今次意外並非於事主上線期間發生，但已盡力向保險公司查詢一切可行補償方案。

上 / 下一篇新聞

「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
廿日122中暑求助 涉直立板浮潛
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店