港聞

港聞二

廿日122中暑求助 涉直立板浮潛

【明報專訊】酷熱天氣持續，水上活動成為不少人消暑選擇。消防處數據顯示，去年水上活動求助個案逾130宗，較2019年的90多宗增逾四成，高級消防隊長張家和表示，很多人以為夏天游泳有助消暑降溫，無中暑風險，惟戶外環境受陽光猛烈照射時，大量熱能射進海面會令海水升溫，加上劇烈運動時體溫亦會上升，令人體難以散熱，反增中暑風險。

消防處昨日聯同警務處、政府飛行服務隊及民安隊4個部門，因應近日酷熱天氣持續、戶外活動受傷個案增多，提醒公眾注意戶外活動安全。消防處指，本月截至上周四（21日）共錄得122宗中暑求助個案，除涉及行山，亦包括及水上活動，例如獨木舟、直立板和浮潛等。高級消防隊長羅文傑指出，中暑並非突然發生，市民很多時忽略身體警號，未有停下休息和飲水，加上天氣炎熱，容易中暑。

今年暫12人攀山亡 超去年同期

另外，今年截至上周四（21日）有12名攀山事故死者，去年同期有7名。羅估計，部分個案選擇非正式行山路徑，甚至要大量攀爬，導致傷亡較多。他指疫下港人未能外遊，近年較多人做戶外活動，行山者應做好風險評估，與相熟友人結伴，並由淺入深地選擇行山路線。

飛服隊接430宗召喚 6屬嚴重個案

政府飛行服務隊表示，過去兩年整體搜救召喚個案各有約1000宗，今年截至周二錄得430宗，副飛行行動經理區啟泰表示，418宗屬近岸搜救召喚個案，當中近三成在本港東北部，有24％及18％個案分別在大嶼山和西貢。嚴重個案有6宗，即傷者在肇事地點不省人事、抽筋及體溫逾40℃。

二級空勤主任張智淵提到，上周六兩名男子到大埔鳳凰笏行山，其中一人疑中暑暈倒，需由飛行隊直升機送院，他指拯救位置一帶路線偏僻、人少但景色較美，認為行山者可能低估無遮蔭和上落山斜度大，或因水分不足而身體不適。

警方新界南總區衝鋒隊署理總督察賴文豪指出，因戶外活動受傷而需拯救行動的個案，首7個月單在新界南總區就錄得逾200宗，警方暫未觀察到較集中的高危地點，惟過往案件集中在大嶼山，包括上周六一名六旬漢帶同患自閉症兒子行山，父被發現昏迷倒卧西狗牙並當場證實不治的個案。民安隊行動及訓練主任劉卓然則提醒市民，酷熱天氣下喝凍飲或會導致腸胃不適，即使要在山嶺大解，最理想是結伴同行，否則盡可能以背包或雨傘作標識，萬一發生意外亦方便救援人員發現搜救。

相關字詞﹕民安隊 警方 飛行服務隊 消防處 酷熱天氣

上 / 下一篇新聞

「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
原供單身長者 申請人漸好獨立單位下轉型
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
曾區會共事 黃文萱嘆「反修例的事都是悲劇」
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
丟棄路邊國旗 補習教師囚4月
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
水警殉職 前警員涉言論煽動 辯方爭議手機截圖不能呈堂
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
罹難車手遺屬同業遞信 促foodpanda增保障
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
消防推傷者分流新系統 掃碼代紙筆記錄
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
羅健熙：黨綱承認中國憲法 稱民主黨未談立會補選 區選方式倘不變將參選
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
男子法庭斬人認兩罪 求情稱妻遭事主欺壓
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
「疫策沒大變」 孩之寶回歸動漫節 索尼偕電訊商辦遊戲區 考慮明年獨立設展
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
歐盟英國同撐廢國安法 外交部斥聯國委員有偏見
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
科技園、建造議會做媒人 配對初企、承建商研建築科技
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
大灣區GBA新聞：城市政商關係 深圳滿分「最健康」 人民大學研究院評292市 灣區5市入20強
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
灣區手記：強檢又來了 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】政府聘2000助理文書主任 考國安法
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】黃仁龍寄語畢業生 做律師仍有使命感
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】迪士尼星夢光影之旅 5年磨一演
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】故宮館推全年會籍 成人$600老幼$300
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】愛妻過身一年 盧偉國設紀念獎學金
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店
【Emily】大馬榴槤商落戶香港 打算開零售店