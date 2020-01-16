廿日122中暑求助 涉直立板浮潛

消防處昨日聯同警務處、政府飛行服務隊及民安隊4個部門，因應近日酷熱天氣持續、戶外活動受傷個案增多，提醒公眾注意戶外活動安全。消防處指，本月截至上周四（21日）共錄得122宗中暑求助個案，除涉及行山，亦包括及水上活動，例如獨木舟、直立板和浮潛等。高級消防隊長羅文傑指出，中暑並非突然發生，市民很多時忽略身體警號，未有停下休息和飲水，加上天氣炎熱，容易中暑。

今年暫12人攀山亡 超去年同期

另外，今年截至上周四（21日）有12名攀山事故死者，去年同期有7名。羅估計，部分個案選擇非正式行山路徑，甚至要大量攀爬，導致傷亡較多。他指疫下港人未能外遊，近年較多人做戶外活動，行山者應做好風險評估，與相熟友人結伴，並由淺入深地選擇行山路線。

飛服隊接430宗召喚 6屬嚴重個案

政府飛行服務隊表示，過去兩年整體搜救召喚個案各有約1000宗，今年截至周二錄得430宗，副飛行行動經理區啟泰表示，418宗屬近岸搜救召喚個案，當中近三成在本港東北部，有24％及18％個案分別在大嶼山和西貢。嚴重個案有6宗，即傷者在肇事地點不省人事、抽筋及體溫逾40℃。

二級空勤主任張智淵提到，上周六兩名男子到大埔鳳凰笏行山，其中一人疑中暑暈倒，需由飛行隊直升機送院，他指拯救位置一帶路線偏僻、人少但景色較美，認為行山者可能低估無遮蔭和上落山斜度大，或因水分不足而身體不適。

警方新界南總區衝鋒隊署理總督察賴文豪指出，因戶外活動受傷而需拯救行動的個案，首7個月單在新界南總區就錄得逾200宗，警方暫未觀察到較集中的高危地點，惟過往案件集中在大嶼山，包括上周六一名六旬漢帶同患自閉症兒子行山，父被發現昏迷倒卧西狗牙並當場證實不治的個案。民安隊行動及訓練主任劉卓然則提醒市民，酷熱天氣下喝凍飲或會導致腸胃不適，即使要在山嶺大解，最理想是結伴同行，否則盡可能以背包或雨傘作標識，萬一發生意外亦方便救援人員發現搜救。