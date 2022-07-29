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孫玉菡：中暑不宜納職業病 立法難1.2萬次巡查零檢控 周小松：反映乏成效

【明報專訊】天氣酷熱，打工仔戶外工作的中暑風險備受關注。勞工處回覆本報查詢表示，截至6月30日，今年有一宗懷疑與熱壓力有關的工傷呈報個案；而該處4至6月共有逾12,408次有關熱壓力的巡查，暫無檢控，去年巡查逾2.6萬次則有兩宗檢控。勞福局長孫玉菡稱，巡查集中於高風險行業，若僱主經勸喻仍未盡責才會檢控；他指當局將引入暑熱指數以評估工作熱壓力，但認為不適宜將中暑納入為職業病。勞聯立法會議員周小松認為，檢控數字低反映巡查成效不足，有必要制訂客觀清晰指標。

孫玉菡昨日在港台節目《千禧年代》稱，當局每年夏天大規模巡查，希望提醒僱主有責任根據《職業安全及健康條例》為僱員提供安全及不危害健康的工作環境；中暑牽涉工作環境，如巡查後發現僱主事前未做風險評估，或評估後應做預防措施而僱主沒做，即屬違例，嚴重者會被檢控。

酷熱停工指引 孫稱可探討

孫玉菡稱，當局將引入天文台暑熱指數，以評估工作時的熱壓力，指數包括濕度及溫度等天氣元素，正就修訂預防中暑指引展開內部準備工作。被問到為何不立法代替指引，他稱指引是幫助僱主履行責任，需考慮不同工種，一個方法難以用於所有工種。至於有工會提出設立標準，氣溫達至某個水平必須停工，他表示可探討，惟未需一刀切，要視乎工作地點性質，如遮蔭範圍和空氣流通等因素，望有一個適用於不同工種的一般指標。

據天文台，暑熱指數數據在九龍京士柏總部及上水雙魚河蒐集，當達約30或以上，市民應採取適當防暑措施。以昨日為例，中午至下午5時在京士柏的指數均錄逾30。

「運動行山跟工作中暑風險相若」

孫又稱中暑不適宜納入職業病，指職業病是由於某職業暴露在某種危害下，令該病的發病率比一般人高；但中暑是因太陽照射和空氣流通，未必與工作有關，如戶外做運動和行山跟工作中暑的風險相若。

周小松稱，勞工處巡查後檢控數字少，反映巡查成效不足，無客觀檢控準則；當局設暑熱指數作為客觀清晰的指引屬進步，但他認為指引只能要求良好僱主自覺跟隨，長遠需要立法，如當達暑熱指數的某個程度，僱主未讓僱員停工或休息即屬違法。他亦不認同孫玉菡對職業病的說法，指某行業僱員工作一段時間後中暑，如在高噪音地方工作一年後失聰，跟一般人行街中暑不同，一般環境工作並不會中暑。

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