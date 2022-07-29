超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米

【明報專訊】西貢公路昨日發生奪命交通意外。一名八旬翁昨日早上於西貢公路近大涌口路橫過馬路時被駛至的密斗貨車撞倒，並遭捲入車底拖行，重傷昏迷，送院搶救後不治。貨車被揭超重，司機涉危駕致他人死亡被捕。
遭捲入車底的89歲姓邱老翁，身體多處嚴重受傷昏迷，消防接報到場展開拯救，流動醫療隊亦奉召到場為傷者急救。邱其後由救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。
據了解，老翁生前居於西貢大涌口村約60年，鄰居稱死者育有8名子女，但已全部搬出，死者靠綜援為生，每朝早習慣到西貢飲茶。
路面無煞車痕 涉事司機被捕
事發於昨晨近6時，邱於西貢公路近大涌口路橫過馬路時遭駛至的密斗貨車撞倒，並捲入車底拖行，貨車衝前約20米始停下。消防接報到場於車底將邱救出送院。
涉事貨車擋風玻璃破裂，車底遺留血迹，老翁的帽、拖鞋及一袋雞翼散落一地，警方封鎖現場調查，發現路面沒有煞車痕，其後揭發貨車超重。27歲姓陳男貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及超重被捕。案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。
警方指涉案司機駕駛行為不負責任，除對道路使用者構成危險，更是引致嚴重交通意外的真正原因。警方呼籲目擊者提供資料，可致電3661 0262或3661 0260。