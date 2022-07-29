超重貨車撞斃八旬翁 死者捲車底拖行20米

遭捲入車底的89歲姓邱老翁，身體多處嚴重受傷昏迷，消防接報到場展開拯救，流動醫療隊亦奉召到場為傷者急救。邱其後由救護車送院，惟搶救後證實傷重不治。

據了解，老翁生前居於西貢大涌口村約60年，鄰居稱死者育有8名子女，但已全部搬出，死者靠綜援為生，每朝早習慣到西貢飲茶。

路面無煞車痕 涉事司機被捕

事發於昨晨近6時，邱於西貢公路近大涌口路橫過馬路時遭駛至的密斗貨車撞倒，並捲入車底拖行，貨車衝前約20米始停下。消防接報到場於車底將邱救出送院。

涉事貨車擋風玻璃破裂，車底遺留血迹，老翁的帽、拖鞋及一袋雞翼散落一地，警方封鎖現場調查，發現路面沒有煞車痕，其後揭發貨車超重。27歲姓陳男貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡及超重被捕。案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進調查。

警方指涉案司機駕駛行為不負責任，除對道路使用者構成危險，更是引致嚴重交通意外的真正原因。警方呼籲目擊者提供資料，可致電3661 0262或3661 0260。