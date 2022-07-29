義務急救員暴動罪成上訴 官：一般視軍醫作戰一分子

原審考慮被告背後有人襲警

官稱可推論兩人同一陣營

上訴人陳佐豪（案發時25歲）早前裁定暴動及無牌管有無線電訊器具罪成，判囚4年及罰款5000元，昨就暴動罪申請定罪上訴。代表上訴方的資深大律師潘熙表示，上訴人被捕時，後方一名男子試圖襲警，原審法官裁決時考慮了這一點，對上訴人不公。

上訴庭法官彭偉昌表示，原審法官可以從襲警男子的行為，推論男子和上訴人屬於同一陣營。法官潘敏琦質疑，如果採納上訴方的說法，法庭不能將襲警男子納入考慮，但要考慮位於上訴人前方、穿急救員裝束的女子，「咁咪雙重標準？」

庭上另一爭議，在於上訴人可否以急救員身分參與暴動。彭偉昌舉例指，「如果有人身穿某國軍服，手臂有白底紅十字的臂章，你係軍醫，就唔係參與前線作戰咩？」彭偉昌認為，雙方作戰對壘時，急救員必然和同一陣營的人持共同目的；即使角色不同，急救員可透過醫護工作，支持和鼓勵志同道合的人衝鋒陷陣，已符終審法院就暴動罪訂下的控罪門檻。

律政司一方表示，即使上訴人擔任急救員，不代表急救員是「免死金牌」，而且上訴人沒有出庭作供，法庭無法了解其意圖。上訴庭聽畢雙方陳辭後，押後頒下裁決。

【案件編號：CACC14/2021】

（反修例風暴）