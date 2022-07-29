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江樂士稱判刑恰當 可防同類罪行

【明報專訊】前區議員李志宏昨被判囚7個月。本報統計包括本案被告在內的反修例案件，至少32人被控《公安條例》第17B條下的「公眾地方擾亂秩序」，李志宏判刑為各人中最重；有資訊科技經理因罵防暴警「死黑警執垃圾」受審後罪成判囚6個月。前刑事檢控專員江樂士認為，今次判刑恰當，可防止他人犯同類罪行。

32人控擾亂秩序 李志宏判刑最重

公眾地方擾亂秩序最高罰款5000元及監禁12個月，江樂士回應判刑時稱，李志宏刑期已低於最高刑罰，且裁判官重申案情嚴重，是因被告行為或鼓吹他人對警察使用暴力，故刑罰需具阻嚇。江樂士又認為，為懲罰危害警員行為及防止他人犯案，判刑恰當。

本報統計被控同一罪行的32人中，情節包括罵警、喧嘩、堵路、擲物、叫口號如高呼口號及舉起「五一」手勢等。其中16人針對辱罵警員，1人罪脫、9人罪成，其中1人上訴得直；另有4人簽保守行為及2人獲控方撤控。

罪成案件包括：人民力量副主席譚得志（快必）被控煽動文字等14罪，11項罪成，其中一項涉及公眾地方擾亂秩序行為罪， 帶領圍觀者向警方呼喊辱罵言詞及粗言穢語，總刑期為40個月。綽號「軍火佬」的網媒記者胡家輝，涉以粗口辱罵警員，不斷提及「七警」及朱經緯等案，遭控以阻差辦公等3罪，被裁定公眾地方擾亂秩序罪成，判囚一個月。另有不少被告因呼叫「死黑警」、「支持警察，吞槍自殺」等被控。

此外，2019年一名男子在馬鞍山遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦涉以粗言穢語叫囂喧嘩被控，受審後被裁定罪名不成立，惟律政司不服結果上訴；該案裁判官林希維亦被投訴作出的判決並非基於事實，存有偏見。

（反修例風暴）

相關字詞﹕在公眾地方作出擾亂秩序行為 公安條例 反修例事件

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