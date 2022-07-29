前區議員罵警垃圾 擾亂秩序囚7月 官指控罪嚴重 煽動遊行現場情緒

控罪指，被告李志宏（25 歲）於2020年5月24日，在銅鑼灣堅拿道東及軒尼詩道交界，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇、辱罵或侮辱言詞，意圖激使他人破壞社會安寧。

控方提交涉燃彈案例 辯方稱不能相比

辯方昨在判刑前指出，控方向法庭提交的兩個案例，涉及使用汽油彈及侮辱國旗，兩案控罪性質、要旨、嚴重性及刑罰均不能與本案相比，建議法庭考慮辯方提交的案例。

裁判官劉綺雲判刑時指出，辯方案例在案情上雖與本案接近，但就行為觸發的秩序危機上，控方案例與本案則較接近，本案判刑重點會考慮被告可引發的秩序危機。

官指煽動可致更多人聚集 致暴力 致傷亡

劉官表示，本案控罪性質嚴重，需判處阻嚇刑罰。她稱，案發當時有眾多不滿警方的人聚集，被告行為意圖煽動現場情緒，其言行可令更多人聚集、叫囂及起哄，可引致實質暴力行為，嚴重則可致人命傷亡，並引來四周更大批人聚集及作出暴力行為，破壞公眾秩序，法庭有責任保護維持社會秩序的警員。劉官以監禁8個月監禁量刑，考慮到被告初犯及服務社區，酌情扣減1個月刑期，最終判囚7個月。

控方案情指，事發當日被告在軒尼斯道馬路與他人聚集，警員勸被告返回行人路，避免惹起混亂。被告突然坐在地上，稱被一名便衣警推跌。該警澄清雙方沒有身體接觸，現場有人起哄。

控方案情指，及後有40至50人在軒尼斯道交界聚集，包括叫港獨口號的蒙面黑衣人，警方見狀拉起封鎖線。下午4時半左右，被告突然衝前，激動指罵「警察廢物唔係人」、「警察都係垃圾」等字眼，並要求警方停止使用催淚彈。

有警員懷疑被告干犯公眾地方行為不檢罪，將被告截停。被告激動揮舞雙手，稱自己正執行區議員職務，要監察警員執法。隨即有10至20人包圍起哄，高聲叫罵警員。其間，被告拒絕向警員出示身分證，質問「我點解要畀你」，並大叫「警察有無尊重區議員？警察屈我」。此時人群再次起哄，有人叫罵粗言，情况一片混亂。至下午5時，警員將被告鎖上手扣帶返警署。

【案件編號：ESCC 2480/20】

明報記者

（反修例風暴）