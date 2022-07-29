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人龍送別老餅店 「快樂」盼同區重開

【明報專訊】一盤接一盤金黃鬆脆的奶油筒、蛋撻出爐，狹小的店舖瞬間充滿奶油香氣。開業45年的「快樂餅店」結業消息傳出後，老闆娘黃太與店員昨忙得不可開交，店外人龍絡繹不絕，中午過後持續有50至60人排隊光顧，冀把握最後時光支持餅店。不過「快樂」亦有望重臨，黃太昨表明希望日後能在灣仔覓得合適舖位重新開店。有年長顧客感嘆城市發展令傳統餅店所剩無幾；有年輕人選擇以畫記錄餅店的最後光輝。

馬鞍山分店續營業 維持平民價

「快樂餅店」坐落灣仔皇后大道東，見證該區變遷，陪伴不少街坊成長，最終難敵業主收樓，下周一最後一天營業後結業。昨日所見，餅店牆上風扇壞了，黃太與女店員僅靠地面一把風扇在高溫下工作，雖然兩人滿頭大汗，卻分工明確，一人招呼顧客，一人運送出爐餅點。聽到有記者詢問招牌美食「奶油筒」的特色，黃太衝口而出：「我們奶油筒夠鬆脆！」引得眾人一笑。

經營逾40載，黃太與客人建立深厚情誼，「感謝街坊及市民一直以來的支持，（剩下幾日）會盡力去做，滿足大家」，她亦期望能在灣仔覓得合適舖位，再與大家見面。

問及業主收樓原因，她無奈一笑，「說是重建需要」。由於舖位屬每月續租，業主會在一個月前知會，本周二（26日）接獲正式通知，「業主給我們一個星期（收拾）」。灣仔總店結業，馬鞍山利安邨街市分店則繼續營業，黃太稱分店將維持現時平民價，惟擔憂分店與灣仔距離遠，恐客源流失。至於會否提前退休，她笑言「應該會繼續做，休息就遲些再說」。

老主顧嘆加租收樓 青年以畫記餘暉

吳婆婆從新聞得悉餅店即將結業，雖非老主顧也特來支持，「我也是來到才問別人，這裏什麼麵包最好吃」，感嘆隨着城市發展，許多懷舊餅店接連結業，「全部變成高樓大廈」。30年老主顧李婆婆昨亦專程來光顧，但見人龍太長，選擇改日再來，「我光顧了幾十年，最常買餐肉包和墨西哥包」。得知餅店因收樓被迫結業，她嘆了口氣，「加租、收樓啊！這條街真的沒什麼麵包舖了」。

市民徐先生帶同畫簿和水彩顏料，以速寫記錄快樂餅店最後模樣。他對餅店結業感可惜，「知道快樂（餅店），但一直都沒來畫」，唯一印象也停留在多年前那美味的奶油筒。他認為發展無可避免，與保育很難平衡，「想是一件事，做不做是另一件事」。

實習記者 潘明卉

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