近月63%來電斷線 公署審研「1823」成效

政府稱三四成員工因疫缺勤

政府今年6月回覆立法會議員提問稱，受第五波疫情影響，1823來電量有時會超出系統上限，其中今年3至5月有63%來電被系統斷線，即求助市民未能與1823的職員對話或留言，而該時期來電等候時間平均為75秒；去年12月至今年2月的來電被系統斷線比率為40%，平均等候時間約79秒。

政府解釋，今年2至3月平均有約30%至40%前線員工因染疫或成為密切接觸者而未能值勤，高峰期相關比例更接近60%。

兩年前斷線率亦達50%

不過，在2020年3至5月和2020年12月至2021年2月，來電被系統斷線比率亦分別達50%和40%。

公署在疫前亦接獲市民投訴稱1823遲遲甚至沒接聽電話，而就處理涉及多個部門的投訴個案，1823的協調角色不時受質疑。效率促進辦公室回覆稱，將全力配合公署調查工作。