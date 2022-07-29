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「長者住屋」最多六成空置 申訴署調查 共用廚廁難吸新戶 房會稱改建公屋須待租客全遷

【明報專訊】申訴專員公署昨宣布展開主動調查，審研有關房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的安排。公署稱，截至去年6月底，由公屋單位分間房間而成、需共用廚廁的「改建一人單位」及設計相近「長者住屋」單位的空置率達60%；其他「長者住屋」單位的空置率則為10%至15%。房委會回應稱，自停止編配「改建一人單位」及一型設計「長者住屋」單位後，會凍結出租收回單位內分隔的房間，待單位最後一名長者租戶遷出後把單位改建為一般公屋單位出租，但目前居於上述單位的住戶年邁，較難適應新環境及不大願意遷離。多名議員認為改建長者住屋單位有一定難度。

有非申請者被編長者住屋 失一配屋機會

申訴專員趙慧賢稱，公屋輪候時間不斷延長，善用長者住屋及改建一人單位涉及的公屋資源值得探討，並會審研相關編配、入住情况、改善措施進度和成效等。她續稱，接獲投訴稱有非長者公屋申請人未參與「特快公屋編配計劃」卻獲編配「長者住屋」，並因拒絕編配而失去一次配屋機會。過去5年，每年有過千宗獲編配「長者住屋」公屋申請者拒絕接受的個案。

房委會稱，「長者住屋」有一型、二型及三型共3款設計，目前一型「長者住屋」的分隔房間總數約740間；已凍結出租房間約440間；二及三型「長者住屋」則共約4100個單位。至於「改建一人單位」，則有約440間分隔房間，而已凍結出租房間約260間。

葵青區議員梁志成表示，葵涌邨「長者住屋」單位均為「一劏三」的共住單位，但為數不多，部分已改建為一般公屋，餘下單位仍有一或兩名租戶佔用，估計因此未有改裝，但共住單位不受歡迎，常被準租戶拒絕編配，故長期有空置情况。他說單位共用廁所問題常引起爭拗，建議房署調遷共住單位的租戶，再把單位全數改建為正常單位。大埔區議員何偉霖亦稱，富亨邨有小量共住單位，部分已改為租置單位出售。

南區區議員梁進說，田灣邨及華貴邨的「長者住屋」約有10%空置單位，情况未算嚴重。他認為單位設計原意為照顧長者需要，並設舍監等留意住戶情况，認為共用浴室及廚房的設計可接受。

區議員：共用廁所多爭執 住戶：衛生差

另有居於深水埗二型「長者住屋」的富昌邨住戶反映，因單位共用廁所，衛生環境變得惡劣，致其他人入住意欲大減。

西九新動力立法會議員梁文廣稱，由於部分「長者住屋」設舍監，住所增設不少規矩，大大減低入住意欲。他又說，部分「長者住屋」改裝涉及喉管等問題，令單位變為一般公屋單位難度大增。

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，改建「長者住屋」有一定實際難度，因改建單位與一般公屋的間隔和面積有差異。她說，居住於上述單位的長者愈來愈少，但部分住戶因不同原因未必願意調遷，即使共住單位中僅一人留下，房署亦不可能逼遷改建。

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相關字詞﹕公屋平均輪候時間 單位 長者住屋

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