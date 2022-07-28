港聞

港聞二

12港人案 鄧棨然半年無音信 家屬公開後獄方更新資訊

【明報專訊】「12港人」案其中一人、正在內地服刑的鄧棨然，其家屬指近半年未收到鄧的信件，其弟稱今年寄往監獄的信件被兩度「打回頭」，而本來定時更新在囚者狀况的獄中系統，亦有兩個多月未更新資訊，家屬日前於社交平台發文及向入境處求助後，內地監獄系統昨日更新鄧棨然獄中資訊。保安局回覆表示，已按機制透過駐粵辦協助家屬將提出的書面訴求轉交內地機關。

鄧棨然2020年底因12港人偷渡案被內地裁定組織他人偷越邊境罪罪成，判監3年。鄧弟接受本報查詢時稱，上一次收到鄧的來信為今年2月中，但信件署名日期為去年底，家屬已有大半年未掌握鄧棨然的狀况。

家屬書信兩度打回頭 標註「無人領取」

鄧家今年初寄出的信件被退，4月再寄出信件，惟信件至近日再被退回。信封上貼上一張印有「退回」的黃色紙，並剔選了「無人領取」。

鄧弟指過往一直以書信聯絡鄧棨然，自信件被兩度「打回頭」，其母便開始失眠及感焦慮，擔心鄧失去音信。此外，獄中系統「從化監獄網站」亦有兩個多月未更新鄧的資訊。

思想考核不及格遭扣分 弟：收信才放心

鄧弟擔心鄧棨然音信全無，前日在社交平台發文稱信件被退回事件。他昨日登入獄中系統時發現系統已更新，顯示出鄧棨然今年5月17日至7月18日的每日開支，亦指鄧棨然曾因表現問題被扣分。

鄧棨然被指上課參加活動時不認真聽講等，違學習紀律，及因當月思想文化技術考核不及格，共被扣兩分。鄧弟認為有兄長的消息屬好事，可讓母親稍稍安心，但要收到他的信才會放心。

維權律師：扣分影響減刑 或「化名關押」

曾協助12港人案的中國維權律師認為，鄧棨然有較大可能被轉監或「化名關押」。他解釋，「化名關押」是以化名登記在囚者於獄中系統，只有一部分人知道在囚者的真名，以減低部分人在獄中的影響力。他又說，內地監獄要在囚者學習思想政治，內容主要圍繞愛國，若被扣分會影響他的作息和減刑，而當局亦會退回信件以示懲罰。

相關字詞﹕12港人案 鄧棨然

上 / 下一篇新聞

教大新生須灣區考察 明年3科先行 2026/27學年起涵蓋所有新生 拒參加須申請解釋
教大新生須灣區考察 明年3科先行 2026/27學年起涵蓋所有新生 拒參加須申請解釋
下年推灣區校交流 每間料供5實習額
下年推灣區校交流 每間料供5實習額
奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」
奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」
7‧21事隔3年 會計師控暴動
7‧21事隔3年 會計師控暴動
8‧31一周年企圖燒橙帶 侍應判囚半年
8‧31一周年企圖燒橙帶 侍應判囚半年
脫襲警罪青年 入稟指遭警襲擊索償
脫襲警罪青年 入稟指遭警襲擊索償
疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用
疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用
多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用
多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用
虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕
虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕
13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」
13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」
郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」
郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」
組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界
組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界
論壇晤商界 李家超：國安法穩經濟「港大門仍開」
論壇晤商界 李家超：國安法穩經濟「港大門仍開」
響應2050零排放 氫能巴士擬明年底試行
響應2050零排放 氫能巴士擬明年底試行
汽車會慶回歸 200車周日巡3大橋不封路
汽車會慶回歸 200車周日巡3大橋不封路
前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審
前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審
廉署控前中大學生會長等兩人煽惑投白票
廉署控前中大學生會長等兩人煽惑投白票
「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員
「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員
3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯
3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯
牀照勒索案 被告哭稱心痛「似畀刀插」
牀照勒索案 被告哭稱心痛「似畀刀插」
乘客跌車外受傷 司機涉醉駕被捕
乘客跌車外受傷 司機涉醉駕被捕
補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍
補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍
「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業
「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業
非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用
非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用
老婦墮井亡 村民愕然：平時鐵網蓋井
老婦墮井亡 村民愕然：平時鐵網蓋井
茶葉包裝錯漏 揭青年藏17公斤冰毒
茶葉包裝錯漏 揭青年藏17公斤冰毒
大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時
大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時
大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣
大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣
大灣區GBA專題：南沙首個24小時港澳自助服務站啟用
大灣區GBA專題：南沙首個24小時港澳自助服務站啟用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】今年多抗疫專家獲嘉獎 張竹君無獲勳 陳穎欣戥唔抵
【Emily】今年多抗疫專家獲嘉獎 張竹君無獲勳 陳穎欣戥唔抵
【Emily】《香港志》出英文版 講香江7000年事
【Emily】《香港志》出英文版 講香江7000年事
【Emily】故宮3餐廳開張 嘗中西美食歎海景
【Emily】故宮3餐廳開張 嘗中西美食歎海景
【Emily】疫情酷熱夾擊 管家易推優惠幫長者代購
【Emily】疫情酷熱夾擊 管家易推優惠幫長者代購
【Emily】緬甸處決異見者 人權組織轟貿發局宣傳當地旅業
【Emily】緬甸處決異見者 人權組織轟貿發局宣傳當地旅業
【Emily】「胡亂跳水切勿試」英文點講？ 法定語文主任分享翻譯心得
【Emily】「胡亂跳水切勿試」英文點講？ 法定語文主任分享翻譯心得