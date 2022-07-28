12港人案 鄧棨然半年無音信 家屬公開後獄方更新資訊

鄧棨然2020年底因12港人偷渡案被內地裁定組織他人偷越邊境罪罪成，判監3年。鄧弟接受本報查詢時稱，上一次收到鄧的來信為今年2月中，但信件署名日期為去年底，家屬已有大半年未掌握鄧棨然的狀况。

家屬書信兩度打回頭 標註「無人領取」

鄧家今年初寄出的信件被退，4月再寄出信件，惟信件至近日再被退回。信封上貼上一張印有「退回」的黃色紙，並剔選了「無人領取」。

鄧弟指過往一直以書信聯絡鄧棨然，自信件被兩度「打回頭」，其母便開始失眠及感焦慮，擔心鄧失去音信。此外，獄中系統「從化監獄網站」亦有兩個多月未更新鄧的資訊。

思想考核不及格遭扣分 弟：收信才放心

鄧弟擔心鄧棨然音信全無，前日在社交平台發文稱信件被退回事件。他昨日登入獄中系統時發現系統已更新，顯示出鄧棨然今年5月17日至7月18日的每日開支，亦指鄧棨然曾因表現問題被扣分。

鄧棨然被指上課參加活動時不認真聽講等，違學習紀律，及因當月思想文化技術考核不及格，共被扣兩分。鄧弟認為有兄長的消息屬好事，可讓母親稍稍安心，但要收到他的信才會放心。

維權律師：扣分影響減刑 或「化名關押」

曾協助12港人案的中國維權律師認為，鄧棨然有較大可能被轉監或「化名關押」。他解釋，「化名關押」是以化名登記在囚者於獄中系統，只有一部分人知道在囚者的真名，以減低部分人在獄中的影響力。他又說，內地監獄要在囚者學習思想政治，內容主要圍繞愛國，若被扣分會影響他的作息和減刑，而當局亦會退回信件以示懲罰。