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組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界

【明報專訊】政府力推組裝合成建築法（MiC），屋宇署等部門發出「聯合作業備考」，向以MiC興建的項目提供10%額外樓面，以及放寬4%高度限制，下月1日生效；另向非結構預製外牆、住宅工作平台、隔音屏及非住宅公用空中花園提供樓面寬免，以推動環保及創新建築。建造商會會長林健榮表示，新寬免水平足夠補償MiC組件間因接合損失的樓面面積和建築物高度，並有少許額外誘因，料可推動業界使用。

樓面寬免6％變10％ 放寬高限4％

屋宇署、地政總署及規劃署日前聯合發出兩份作業備考，其中向使用MiC的項目提供的樓面面積寬免由原來6%，提高至10%，同時放寬有至少一半樓面以MiC興建的樓層的4%高度限制。文件解釋，MiC組件接合有重疊牆的問題，令項目所佔樓面面積增加，同樣組件上下亦出現兩倍樓板的問題，令樓宇高度增加，故作出寬免。措施下月1日起生效，適用於新建項目。

當局文件稱回應重疊牆兩倍樓板問題

環保及創新建築方面，非結構預製外牆、住宅大廈工作平台、隔音屏及非住宅大廈公用空中花園均可獲樓面面積寬免，以鼓勵發展商興建，但須符合相關條件，其中非結構預製外牆獲得寬免的牆身厚度上限為150毫米；工作平台面積不應少於1.5平方米，同時只有不多於一半面積可獲寬免。

林健榮：MiC成本可貴20% 發展商多觀望

林健榮表示，過去政府提供6%樓面面積寬免，不足以抵消重疊牆帶來的樓面面積損失，令發展商卻步，現時10%樓面面積及4%高度限制的寬免足夠補償損失之餘，更提供少許額外誘因，有助推動使用MiC。他稱，MiC建造速度和質素無問題，去年MiC成本因不同項目較傳統方法貴20%至平手不等，但發展商考慮市場對MiC不熟悉，未敢做先行者，並觀望技術發展成熟後成本可進一步回落。

本身是土木工程環境學學者的綠色建築議會董事鄭展鵬表示，隔音屏興建一般視乎需要，造價往往不便宜，若政府「幫補」，發展商將更易興建，亦能提高居民生活舒適度，而非住宅空中花園具實用性，政府亦鼓勵增建，其中非結構預製外牆是配合預製件的使用。鄭又建議向電動車充電車位提供樓面面積豁免，推動電動車；至於綠色建築，則可效法外國政府和大企業只租用綠建環評達金級或以上的寫字樓。明報記者 曾偉龍

相關字詞﹕鄭展鵬 林健榮 組裝合成建築法

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