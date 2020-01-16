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郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」

【明報專訊】上屆政府擱置郊野公園邊陲建屋建議，橫跨兩屆政府的財政司長陳茂波近日受訪時稱不排除發展郊園邊陲，紓緩可負擔房屋短缺。長春社公共事務經理吳希文擔心新政府重劃保育界線，放棄過去郊野公園和濕地保育「底線」。綠色和平則指有關說法是「試水溫」，擔心開壞先例。前土地供應專責小組成員鄒廣榮認為，政府若推展建屋選項，需多渠道諮詢，並給予市民信心「不會一路殺入去（郊園核心）」。

本報昨向發展局查詢會否重啟發展郊野公園邊陲研究，至截稿前未有回覆。

陳：留意到習七一強調公眾住屋期望

陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」本月中展開工作，將於9月底提交建議，他接受《南華早報》訪問時表示，留意到國家主席習近平在七一講話中強調公眾對居住環境和可負擔房屋的期望，不會排除郊野公園邊陲建屋的選項；被問及大欖郊野公園方案是否仍在議程，陳回答不會排除。

陳茂波稱，改善居住環境是每個香港人的期望，亦是政府正在努力的重點政策範疇，政府不會放過任何增加土地供應和加快公私營房屋供應的機會。

前特首梁振英於2017年1月發表《施政報告》時提出，利用郊野公園邊陲地帶作公營房屋及非牟利老人院等非地產用途，政府同年5月邀請房協展開研究，房協2018年4月委聘顧問負責，研究涉及大欖郊野公園和馬鞍山郊野公園各20多公頃土地，至2019年2月，發展局不再尋求改變郊野公園邊陲用途，房協遂擱置研究。

昔不獲公眾支持 土地組不納選項

郊野公園邊陲發展不屬土供組2018年報告建議的8個優先研究土地選項，時任發展局長黃偉綸回應報告時表示，全盤接納報告建議，並表明不會尋求改變郊野公園邊陲用途，因選項在諮詢中未得大多數公眾支持，且涉複雜生態和法律問題，惟稱不代表將來不會探討發展郊野公園。

鄒廣榮表示，政府或考慮政治氣候改變，認為推展選項較當年容易，但當局若改變主意，除考慮建造成本和可建單位數目，亦需評估發展時遇到的阻力和交通配套等問題，並循不同渠道蒐集民意，給予市民信心「不會一路殺入去（郊園核心），不會入侵郊野公園」。

吳希文稱，不開發郊野公園是「土地大辯論」共識，但坊間仍有聲音要求發展，吳擔心方案死灰復燃；而且政府表明有意重劃濕地，釋出部分邊緣位置發展，令人擔心當局重劃過往的保育界線，放棄郊野公園和濕地不可觸碰的底線。

綠色和平指陳茂波的說法是「試水溫」，有違社會對保衛郊野公園的共識，並擔心先例一開，郊野公園恐被逐漸蠶食，對生態造成無可逆轉的破壞。

早倡發展 劉炳章指判定郊園範圍無準則

早於2015年提出發展郊野公園的全國政協委員劉炳章回覆本報時表示，土供組「點心紙」提供的發展選項不科學，應做科學的研究，才可討論；並指判定郊野公園範圍無客觀準則，過去本港亦曾有發展郊園例子。劉稱，發展郊園可避開收地、搬遷、賠償等問題，可更快獲得土地，興建居屋和安老院等。

相關字詞﹕土地及房屋供應統籌組 劉炳章 綠色和平 鄒廣榮 吳希文 郊野公園邉陲 陳茂波

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