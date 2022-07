【明報專訊】「泳池水深必要知 胡亂跳水切勿試」係2018年康文署水上安全活動標語比賽得獎作品,有無想過點樣可以準確傳神咁翻譯成英文呢?法定語文主任區嘉欣(Kathy,小圖)就獲指派呢個任務,佢話靈機一觸,經上司稍作潤色後,就交出「Check the pool depth and think twice Mind your safety and dive wise」(右圖左下)呢個成品。