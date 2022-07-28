【Emily】今年多抗疫專家獲嘉獎 張竹君無獲勳 陳穎欣戥唔抵

Emily睇番授勳名單，除咗專家顧問孔繁毅、劉澤星同劉宇隆獲頒銅紫荊星章，不時向公眾交代疫情發展嘅醫管局3名總行政經理何婉霞、庾慧玲、劉家獻，都獲頒行政長官社區服務獎狀。

張宇人獲大紫荊

謝家人「過去承受不必要壓力」

另外，多名獲授勳嘅政界人物都喺facebook發表感言。獲頒大紫荊勳章嘅行會成員、自由黨議員張宇人特別感謝家人支持佢從政，「在過去幾十年來，承受不必要的壓力及指控的付出」。同獲頒大紫荊勳章嘅經民聯監事會主席林建岳就話，能夠為香港、為國家服務係佢人生最大榮幸，感謝各界朋友多年支持。

獲頒金紫荊星章嘅經民聯前議員張華峰就話，金融界人才輩出，雖然佢唔係最有能耐同最叻，但肯定係最有熱誠同有心，仲話只要大家齊心合力，香港股市一定「蒸蒸日上，愈升愈有」。民建聯主席李慧琼獲頒金紫荊星章，佢話榮譽應該歸於每個為國家同香港打拼付出嘅朋友。