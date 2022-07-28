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2022年7月28日星期四
港聞二
教大新生須灣區考察 明年3科先行 2026/27學年起涵蓋所有新生 拒參加須申請解釋
下年推灣區校交流 每間料供5實習額
奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」
7‧21事隔3年 會計師控暴動
8‧31一周年企圖燒橙帶 侍應判囚半年
脫襲警罪青年 入稟指遭警襲擊索償
疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用
多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用
虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕
13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」
郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」
組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界
12港人案 鄧棨然半年無音信 家屬公開後獄方更新資訊
論壇晤商界 李家超：國安法穩經濟「港大門仍開」
響應2050零排放 氫能巴士擬明年底試行
汽車會慶回歸 200車周日巡3大橋不封路
前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審
廉署控前中大學生會長等兩人煽惑投白票
「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員
3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯
牀照勒索案 被告哭稱心痛「似畀刀插」
乘客跌車外受傷 司機涉醉駕被捕
補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍
「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業
非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用
老婦墮井亡 村民愕然：平時鐵網蓋井
茶葉包裝錯漏 揭青年藏17公斤冰毒
大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時
大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣
大灣區GBA專題：南沙首個24小時港澳自助服務站啟用
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【Emily】疫情酷熱夾擊 管家易推優惠幫長者代購
【Emily】緬甸處決異見者 人權組織轟貿發局宣傳當地旅業
【Emily】「胡亂跳水切勿試」英文點講？ 法定語文主任分享翻譯心得
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【明報專訊】（請看附圖）
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