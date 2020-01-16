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大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣

【明報專訊】儘管現時過關往深圳要有「過五關斬六將」的體力與耐心，但能在口岸排隊到內地的2000名人士已屬幸運兒，因為他們現在能過關的機會，是抽籤得來，而不是搶回來或高價從黃牛買來。

為了打擊黃牛搶名額，深圳自7月10日起改用抽籤方式配額，只要在指定時間內提交申請，便可以晚上8時等抽籤結果。本報記者自10日申請，到19日、即第十天才抽中，可以在25日過關，但比起之前「搶額時期」每日早上10時調校鬧鐘登入健康驛站「搶號」已輕鬆不少。

記者申請第10天抽中 被指「好幸運」

為進一步解決過關者眾的問題，深圳市政府在7月11日還新增「人文關懷通關名額」供8類指定人士申請，包括70歲或以上長者、孕婦及陪護者、在港滯留逾5天或以上的國外留學生等。與記者同日過關的余先生已經超過兩年沒回深圳，對於記者只花10天便中籤認為「好幸運」，自己和女兒一直都未能抽中，「根本無辦法抽到！」他原本有意飛其他內地城市隔離再回深圳，但機票也要過萬元。最後靠女兒以留學生身分，透過深圳熱線申請人文關懷通關名額才如願以償。

事實上，抽籤或許能杜絕黃牛，卻未能滿足超額的過關需求，就算再額外給予人文關懷名額，每日抽籤的人數仍超過2萬，中籤率不足10%，反映目前過關名額未能消化之前積壓的申請，但每日還有新增的過關人士，如果繼續下去，恐怕運氣不好的人不知要抽多久才能過關了。

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