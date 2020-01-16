大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時

明報記者 沈燕媚

本報記者周一（25日）下午3時左右抵達深圳灣口岸。根據要求須即場做一次核酸檢測，現場排隊人數不多，約15分鐘便完成，核酸站旁是一個有冷氣的等候區，亦有飲品販賣機，因此等待過程並不算辛苦，大約個多小時記者便收到核酸結果。檢測呈陰性的話便會獲發綠色手帶，戴上後可從香港口岸出境前往深圳入境大廳，如果檢測結果為陽性，便會被戴上紅色手帶並安排到隔離區。

即場檢測 個多小時有結果

由於等候核酸檢測結果需時，加上深圳入境大廳採取人流管制，每隔一段時間才讓人分批進入大廳，因此入境大廳前一小片空間便成為了嚴重樽頸位。當日記者在入境大廳前排隊等候約3小時，目測現場有逾500人，加上每次放行人數有限，人龍移動緩慢。人多聚集，現場空氣悶焗，兼不能上洗手間，其間有長者身體不適需要協助。有市民感到不滿，不理解為何沒設置「關愛通道」。

入境大廳前排3小時 悶焗兼不能上廁所

記者進入入境大廳時已是夕陽西下，但仍未能立即辦理入境手續。首先，入境者須預先於微信小程序「海關旅客指尖服務」填寫健康申報表，將生成的黑色二維碼（俗稱黑碼）展示給職員檢查，獲發貼紙後在入境廳外再做一次核酸檢測，完成後不用等結果。之後再以手機填寫「入境旅客軌迹卡」並生成藍色二維碼（俗稱藍碼），然後才能排隊辦理入境手續。由於近日海外經香港返回內地的人士大增，關員會詳細查問部分海歸人士的出國資料，加上當日只開設4個櫃枱，所需時間更長，也是導致入境大廳難以大量放行等候人士的原因之一。

完成入境手續後，再有職員檢查過關前一日由香港指定檢測中心發出的紙質核酸報告，便會按照申報目的地分配至不同區域的隔離酒店。記者留意到，可選擇酒店檔次的南山區，因近日疫情爆發，只會接待南山區居民，職員會即場要求申報南山區的入境人士念出住址和提供住址證明。

1日半做4次核酸 宜自備糧水

完成所有程序後，離開入境大廳到達候車區已是晚上9時，換言之從到達香港口岸計起已花了6個小時，其間除非自備糧水，否則就只有候車區提供的免費蛋糕可以充飢，過程中能去洗手間的機會亦有限，否則隨時要重新排隊。為手機充電也是需要注意的問題，因過關需要用到手機申報的程序較多。等候接駁巴士的時間也要看運氣，記者當晚等了個半小時才上車離開，到達隔離酒店房間已經是晚上11時。粗略計算，7個多小時當中，等核酸檢測、等入境及等車便花了近6個小時，與去年底整個過程只要大約兩小時相比，時間多了逾兩倍。

除了等候時間過長被轟不人道，出發前要在香港做一次核酸檢測獲取24小時內的報告，到達香港口岸再做一次，深圳入境廳又做一次，到達酒店還要再做一次，4次核酸檢測究竟是必須還是可以簡化，這亦值得反思。此外，長者不熟悉智能手機操作也是一大問題，有前日過關的港人楊先生表示，幸好女兒事前幫忙在他和太太手機申報黑碼及藍碼，令過關流程尚算順暢，「最好有人幫手協助填寫資料，因好多老人家唔識用手機填」，楊先生道，他希望簡化有關程序，加快過關。

[活在灣區]