非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用

手動或電動輪椅、呼吸機等復康用品所費不菲。自強協會去年12月至今年2月共訪問136名非綜援肢體殘疾人士，結果顯示，82.4%受訪者在過去5年購買、維修或保養復康用品的平均開支約為3.32萬元；78.7%人指傷殘津貼不足以支付復康用品。近九成受訪者指有經濟壓力，亦有45%認為自己拖累家人。調查亦發現，有64.7%受訪者表示未曾申請慈善基金補助購買復康用品，其中多數人表示申請手續繁複甚至不知如何申請。

協會籲政府推復康用品券分擔

協會表示，傷津不足以補貼復康用品費用，而申請慈善基金門檻高，殘疾人士亦缺乏基金資訊，有人感財務壓力大，寧願不出門減少復康用品耗損，產生負面心理狀况。該會提出多項建議，包括呼籲政府推出復康用品券，套用社區券的共同付款級別，非綜援肢體殘疾人士支付復康用品一部分費用，餘額由政府負擔；當局亦可採用劃一金額資助非綜援肢體殘疾人士。該會另建議關愛基金以兩年先導計劃形式推行復康用品券。