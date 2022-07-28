「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業

本報記者昨晚到餅店了解，一名工作多年的店員表示，對餅店及街坊存有深厚感情，十分不捨餅店就此結業。

稱業主收樓 網民不捨

有網民昨於社交平台群組發帖文，稱「快樂餅店」門外貼出一張告示，表示因業主收樓，該店決定下月2日正式結業；餅店又感謝街坊多年來的支持，希望以後有緣灣仔再見，日後可光臨位於馬鞍山利安邨街市的分店。電台DJ林海峰昨於facebook表示，「從前一件快樂蛋撻再一杯順景（指一旁的順景茶餐廳）茶走，今日不再順景然後再見快樂……」

平賣麵包 盼街坊「食得快樂」

快樂餅店於灣仔開業超過40年，陪伴不少人成長，一直沿用1970年代懷舊風的裝潢，紅色招牌、花磚牆、紙皮石地板等，都是該店特色。老闆黃少平早前接受傳媒訪問時表示，「做人要知足，做生意不用賺得太盡，希望以平賣麵包益街坊，希望他們如店名『食得快樂』」，因此多年來一直奉行平賣的原則，最平的麵包只售4.5元，包括最多人買的雞尾包、菠蘿包、提子包等，而招牌美食是「奶油筒」。黃又稱沒想過退休，做餅是最大樂趣，會一直做下去，餅店是他人生中最快樂的地方。

不少網民對快樂餅店結業感可惜，有人表示「好唔捨得，個時日日去幫襯買包食」、「永遠懷念、奶油筒……」亦有人對消息感意外，「上上星期先去過買蝴蝶酥同埋合桃蛋糕，當時都未知會結業𠻹……」