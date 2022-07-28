補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍

根據中電本月初的報告，當晚受影響客户約有17.5萬人。受大停電影響、住天水圍天慈邨的居民梁先生稱，停電當日天氣炎熱，雪櫃失溫後需時恢復，認為100元屬「敷衍式」補償、「好過沒有」，認為中電應直接扣減電費，200元為可接受金額。住元朗屋苑溱柏的邱小姐表示，受影響只約兩小時，其間無電器損壞，對有否賠償並不介意。

中電昨日回覆劉國勳上月24日的信件，稱會向受影響住户送100元心意券，以表謝意，並期望帶動區內經濟。劉國勳對中電回函表示歡迎，惟要求加大補償款額並直接提供電費減免，以彌補住戶的損失。劉稱，停電當日多名居民反映，家中冷氣機、雪櫃因突然停電損壞；亦有市民因此外出租酒店暫住。他促請相關部門立即加強後備電支援，將後備電涵蓋至大廈電話網絡及水泵，以確保停電時基本所需。

中電又表示，過去數周一直與相關政府部門緊密溝通，並應要求在上月24日及本月6日向政府提交初步及進一步報告，惟於多項化驗及分析未完成前，未能確定起火成因；另稱已採取一系列額外措施緩減風險。