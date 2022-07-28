牀照勒索案 被告哭稱心痛「似畀刀插」

曾稱「要盡快見條數喺戶口」

控方盤問時指出，被告黃莎莎（31歲）去年9月起在WhatsApp向X提出索取50萬元後，X一度壓價至30萬，被告曾回應「你話唔好同我講咁多廢話」、「唔好挑戰我底線，到時件事你有排搞」，目的旨在威脅X。被告否認，稱只為發泄，X一直以錢利誘她，曾說「幾多錢無所謂」，所以她才開價，但深知X「得個講字」。

控方又稱，被告為催促X付款，曾發訊息指「我快瘋，瘋起來不知會做什麼」等，被告回應說，「我真係有諗過自殺，點解會遇到一個咁嘅人出賣我？」控方質疑為何又稱「我要盡快見到條數喺戶口」？被告稱是故意暴露其「呃人嘅性格」。

控方指被告稱要事主簽合同是想收錢

二人相約於去年10月6日見面，被告同日被捕，控方表示，X見面前稱會以現金支付，被告回應「大家簽合同」，可見她由始至終都想收錢。被告稱，她只是刻意刁難X，而且X先提出要支付生活費及分手費，她本期待見面，惟「所有嘢都係一個局，一個陷阱，我畀佢玩緊」。

控方向被告指出，她案發時以恫嚇方式，威脅X會發放兩人的照片、披露兩人關係、指控他強姦等，要求X交出50萬元，被告一概否認。

【案件編號：DCCC 1146/21】