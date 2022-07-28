港聞

港聞二

牀照勒索案 被告哭稱心痛「似畀刀插」

【明報專訊】已婚連鎖餐飲集團高層涉遭旗下已婚分店女員工勒索案昨續，控方盤問時指出，被告以發放兩人照片威脅事主X交出50萬，被告哭稱「人在做，天在看，會見到㗎X先生！」。她昨在庭上幾乎全程哭泣，又說「我心好痛，好似畀幾把刀插咗落去咁」。被告作供完畢，案件押後至8月23日作結案陳辭。

曾稱「要盡快見條數喺戶口」

控方盤問時指出，被告黃莎莎（31歲）去年9月起在WhatsApp向X提出索取50萬元後，X一度壓價至30萬，被告曾回應「你話唔好同我講咁多廢話」、「唔好挑戰我底線，到時件事你有排搞」，目的旨在威脅X。被告否認，稱只為發泄，X一直以錢利誘她，曾說「幾多錢無所謂」，所以她才開價，但深知X「得個講字」。

控方又稱，被告為催促X付款，曾發訊息指「我快瘋，瘋起來不知會做什麼」等，被告回應說，「我真係有諗過自殺，點解會遇到一個咁嘅人出賣我？」控方質疑為何又稱「我要盡快見到條數喺戶口」？被告稱是故意暴露其「呃人嘅性格」。

控方指被告稱要事主簽合同是想收錢

二人相約於去年10月6日見面，被告同日被捕，控方表示，X見面前稱會以現金支付，被告回應「大家簽合同」，可見她由始至終都想收錢。被告稱，她只是刻意刁難X，而且X先提出要支付生活費及分手費，她本期待見面，惟「所有嘢都係一個局，一個陷阱，我畀佢玩緊」。

控方向被告指出，她案發時以恫嚇方式，威脅X會發放兩人的照片、披露兩人關係、指控他強姦等，要求X交出50萬元，被告一概否認。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕區域法院 連鎖餐廳 勒索 情婦

上 / 下一篇新聞

教大新生須灣區考察 明年3科先行 2026/27學年起涵蓋所有新生 拒參加須申請解釋
教大新生須灣區考察 明年3科先行 2026/27學年起涵蓋所有新生 拒參加須申請解釋
下年推灣區校交流 每間料供5實習額
下年推灣區校交流 每間料供5實習額
奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」
奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」
7‧21事隔3年 會計師控暴動
7‧21事隔3年 會計師控暴動
8‧31一周年企圖燒橙帶 侍應判囚半年
8‧31一周年企圖燒橙帶 侍應判囚半年
脫襲警罪青年 入稟指遭警襲擊索償
脫襲警罪青年 入稟指遭警襲擊索償
疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用
疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用
多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用
多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用
虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕
虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕
13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」
13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」
郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」
郊園邊陲建屋 陳茂波不排除重推 環團憂開壞先例 前土地組成員：或感政治氣候變「較當年易」
組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界
組裝樓下月起樓面面積高限同放寬 建造商會：補償兼具額外誘因 料吸引業界
12港人案 鄧棨然半年無音信 家屬公開後獄方更新資訊
12港人案 鄧棨然半年無音信 家屬公開後獄方更新資訊
論壇晤商界 李家超：國安法穩經濟「港大門仍開」
論壇晤商界 李家超：國安法穩經濟「港大門仍開」
響應2050零排放 氫能巴士擬明年底試行
響應2050零排放 氫能巴士擬明年底試行
汽車會慶回歸 200車周日巡3大橋不封路
汽車會慶回歸 200車周日巡3大橋不封路
前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審
前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審
廉署控前中大學生會長等兩人煽惑投白票
廉署控前中大學生會長等兩人煽惑投白票
「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員
「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員
3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯
3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯
乘客跌車外受傷 司機涉醉駕被捕
乘客跌車外受傷 司機涉醉駕被捕
補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍
補償屯元天大停電 中電派百元「心意券」 供區內消費 有居民指敷衍
「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業
「快樂」難續 40年灣仔「餅店」下月結業
非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用
非綜援殘障者調查：八成指傷津不足付復康用品費用
老婦墮井亡 村民愕然：平時鐵網蓋井
老婦墮井亡 村民愕然：平時鐵網蓋井
茶葉包裝錯漏 揭青年藏17公斤冰毒
茶葉包裝錯漏 揭青年藏17公斤冰毒
大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時
大灣區GBA專題：抽籤制過關 直擊花7小時
大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣
大灣區GBA專題：每日逾2萬人爭2000名額 中籤靠運氣
大灣區GBA專題：南沙首個24小時港澳自助服務站啟用
大灣區GBA專題：南沙首個24小時港澳自助服務站啟用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】今年多抗疫專家獲嘉獎 張竹君無獲勳 陳穎欣戥唔抵
【Emily】今年多抗疫專家獲嘉獎 張竹君無獲勳 陳穎欣戥唔抵
【Emily】《香港志》出英文版 講香江7000年事
【Emily】《香港志》出英文版 講香江7000年事
【Emily】故宮3餐廳開張 嘗中西美食歎海景
【Emily】故宮3餐廳開張 嘗中西美食歎海景
【Emily】疫情酷熱夾擊 管家易推優惠幫長者代購
【Emily】疫情酷熱夾擊 管家易推優惠幫長者代購
【Emily】緬甸處決異見者 人權組織轟貿發局宣傳當地旅業
【Emily】緬甸處決異見者 人權組織轟貿發局宣傳當地旅業
【Emily】「胡亂跳水切勿試」英文點講？ 法定語文主任分享翻譯心得
【Emily】「胡亂跳水切勿試」英文點講？ 法定語文主任分享翻譯心得