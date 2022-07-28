3機場販毒案裁表證不成立 上訴庭指官做法有錯

昨日聆訊聚焦其中兩宗販毒案，被告分別由洪都拉斯及印尼來港，主審法官均是金貝理。針對首案，男被告涉攜可卡因入境。法官金貝理當時向陪審團稱，沒有直接證據顯示被告對背包內的毒品知情，被告明顯被第三者設下「複雜騙局」；證據不足以排除被告無罪的可能，裁定表證不成立。

律政司：證供是否可信 應陪審團裁斷

律政司副刑事檢控專員譚耀豪表示，法官不應該採用排除可能的標準，亦不應該在表證是否成立的階段考慮證供是否可信，而應由陪審團以常識裁斷證供。上訴庭法官薛偉成表示，金貝理的做法的確有錯，「她不應該這樣說，這是陪審團的工作」。

控方外聘大狀曾認理據薄弱 律政司：已跟進

此外，上訴庭副庭長麥機智引述審訊謄本，稱首案控方外聘大律師曾當庭承認控方證據薄弱。上訴庭法官彭寶琴聽畢批評，外聘大律師和其他檢控官一樣，有責任維持司法公義，「即使她承認案件理據薄弱，應否這樣做呢？」譚耀豪遂稱，律政司已跟進事件。

至於次案，兩名女被告攜帶的行李箱涉藏毒品。法官金貝理在審訊中表示，無法排除被告不知情的可能，裁定表證不成立。譚耀豪表示，法官顯然考慮了被告的錄影會面供辭，對辯方證據給予比重，但這是陪審團的工作，法律上或有錯。

庭上播放次案審訊錄音，有陪審員知悉案件表證不成立之後，詢問以後會否有人帶毒品來港裁定脫罪，又問可否向傳媒披露案件。薛偉成形容，陪審團向法官提出「嚴峻的挑戰」，麥機智認同情况相當罕見。譚耀豪及代表「法庭之友」的資深大律師黃佩琪均表示，找不到其他地方的同類型案例。聆訊明續，屆時將討論第三宗販毒案。

【案件編號：CASJ1-3/21】