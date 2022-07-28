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「隱世市集」攤檔涉售冒牌貨 海關拘檔主店員

【明報專訊】海關昨在旺角一商場內拘捕一臨時攤檔男負責人和女售貨員，涉嫌售賣冒牌貨物，檢獲約40件懷疑冒牌貨，估計值4300元。涉案「隱世市集」主辦方「夠薑媒體」昨稱，兩人涉違《商品說明條例》被帶走，攤檔負責人太太表示，被檢走的物品基本上涉及二次創作商品。

檢40貨品 負責人妻稱被檢貨多涉二創

海關回覆查詢表示，接獲舉報指旺角一商場內有臨時攤檔涉售冒牌貨，昨日採取行動拘捕52歲攤檔男負責人和20歲女售貨員，在攤檔檢獲約40件懷疑冒牌貨，包括衣服、銀包和貼紙，案件仍在調查中。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪，最高罰款50萬元及監禁5年。

涉案「隱世市集」由「夠薑媒體」和「良之聯盟」主辦，位於旺角銀城廣場1樓。夠薑媒體昨在facebook表示，海關昨午約4時到隱世市集「放蛇」，以涉嫌違反商品例為由帶走攤檔負責人和女職員。攤檔負責人的太太表示，看facebook才了解情况，暫時未能聯絡丈夫和職員，已找律師協助。她說被檢走的物品基本上涉及二次創作商品，包括T恤、公仔和保溫壺等，部分商品印有迪士尼角色。她引述警方指，其市集的宣傳貨車懷疑涉非法改裝，在本月15日被「勾車」。

根據專頁帖文，隱世市集本月15日起至9月中，每天下午1時至晚上9時半會在銀城廣場舉辦，附有「黃市集」和「be water」等標籤。專頁曾在上周日（17日）發文，稱由於觀塘業主踢租、被拖走宣傳車等原因，隱世市集有可能是最後一次舉辦。

相關字詞﹕隱世市集 商品說明條例 海關

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