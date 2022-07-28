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前地勤認盜梁振英子帳戶訂飛機餐 稱想「整蠱」梁振英 次被告不認罪下月審

【明報專訊】前特首梁振英兒子梁傳昕的香港快運（HK Express）帳戶遭人更改資料，包括預約訂購超過3000元的飛機餐及寄艙行李服務、名字被改為「Leung Sh×t」。一名前地勤人員昨在東區裁判法院承認一項刑事損壞罪，控方案情披露，被告被捕後稱因「一時貪玩」，想「整蠱」梁振英，令他支付更多費用。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至8月10日判刑，其間索感化官及社會服務令報告。

認罪的首被告黎紹泓（24歲），暫准保釋候判。控罪指他於於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毁或損壞屬於香港快運航空的電腦。

首被告認刑事損壞快運電腦

控方案情指出，2019年12月初，梁傳昕利用香港航空應用程式，為他及家人購入來回日本機票，總值近5萬元。同月25日香港快運查核梁傳昕的回程資料時，發現有不尋常預約費用，包括24個飛機餐、5項行李寄存服務，總值3375元。電腦紀錄顯示，多項帳戶資料亦被修改，包括10次揀選座位、5次網上辦理登機、5度列印機票行程、一度將梁的名字更改為「Leung Sh×t」，以及5度嘗試以無效信用卡付款。經內部調查下，發現登入梁傳昕戶口的IP地址，為首被告母親登記名下。

首被告黎紹泓曾為香港快運地勤人員，案發時已離職。12月23、24日因得知梁傳昕一家會乘搭香港快運，涉案另一人利用同事帳戶，在未獲授權下更改梁傳昕的航班資料，並拍下照片透過WhatsApp傳送予黎。黎以該資訊透過手機程式登入梁傳昕的帳戶，並作出多項修改。

次被告涉傳資料 控不誠實用電腦

警方翌年1月24日拘捕黎，黎在警誡下承認因「一時貪玩」登入梁傳昕帳戶，「改佢啲餐單整蠱下佢哋」。之後黎在錄影會面紀錄中稱，打算作弄梁傳昕父親，令梁振英多付費用。

辯方昨求情指出，首被告黎紹泓自小對航空服務業感興趣，自中學畢業後修讀航空服務及營運課程，並成為機場地勤人員，後因母親患癌遂辭職陪同母親覆診。黎現非常後悔及慚愧，案發時只因一時貪玩及自以為有趣的惡作劇，而作出該等行為。

辯方稱，黎即時坦白承認控罪及配合警方調查，香港快運及梁傳昕一家並無實際損失，並相信黎已汲取沉重教訓，望法庭可考慮判處非監禁式刑罰。

同案次被告郭尚文（22歲），報稱地勤人員，被控各一項不誠實地獲益而取用電腦及意圖妨礙司法公正罪名，原於昨日答辯，嚴官准將案件押後8月24日再訊，以待被告聘用律師代表。

【案件編號：ESCC 827/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 刑事損壞罪 梁振英 地勤 香港快運

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