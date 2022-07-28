13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」

日前採「靜止」措施 周末再全民檢測

為應對今輪疫情，澳門由上月19日起至本周日（24日），共完成13輪全民核酸檢測，亦於7月11日至22日期間實施「相對靜止」防疫措施，其間暫停包括賭場在內所有工商業活動公司及場所運作，成年人須戴KN95或以上標準口罩等；至23日起恢復工商業場所有限度運作。協調中心稱，預計下周二進入「穩定期」首周，屆時所有居民要繼續每日做快速抗原檢測，重點人群及離家工作人群則需接受核酸檢測。

協調中心又稱，居民在「鞏固期」後期及「穩定期」後，佩戴口罩標準將放寬，例如戶外可戴外科口罩；將有更多場所逐漸恢復營運；核酸檢測頻率相應放寬，例如離家工作人群由現時「兩天一檢」放寬至「三天一檢」。「穩定期」內若有新增個案，不排除開展大規模核酸檢測，甚至做全民核酸檢測。

（新冠疫情）