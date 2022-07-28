13輪檢測 澳門清零 料下周進「穩定期」

【明報專訊】澳門自上月18日起爆發新一輪新冠疫情以來首次「清零」，本周二全日沒再錄得新感染個案，今輪疫情累計共有1816宗陽性；同日澳門錄得1宗輸入病例，患者為28歲女子，無感染史，列作無症狀感染。澳門新冠病毒感染應變協調中心昨日稱，本周末將做全民核酸檢測，若情况理想，當局計劃延長「鞏固期」至下周二午夜零時，並預計下周二起進入「穩定期」。
日前採「靜止」措施 周末再全民檢測
為應對今輪疫情，澳門由上月19日起至本周日（24日），共完成13輪全民核酸檢測，亦於7月11日至22日期間實施「相對靜止」防疫措施，其間暫停包括賭場在內所有工商業活動公司及場所運作，成年人須戴KN95或以上標準口罩等；至23日起恢復工商業場所有限度運作。協調中心稱，預計下周二進入「穩定期」首周，屆時所有居民要繼續每日做快速抗原檢測，重點人群及離家工作人群則需接受核酸檢測。
協調中心又稱，居民在「鞏固期」後期及「穩定期」後，佩戴口罩標準將放寬，例如戶外可戴外科口罩；將有更多場所逐漸恢復營運；核酸檢測頻率相應放寬，例如離家工作人群由現時「兩天一檢」放寬至「三天一檢」。「穩定期」內若有新增個案，不排除開展大規模核酸檢測，甚至做全民核酸檢測。