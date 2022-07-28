虛構僱傭關係騙失業支援金 18人被捕

新界南總區刑事部總督察伍文豪表示，警方根據情報，在6月上旬檢獲一批虛假工作證明、強積金紀錄和中止合約通知書等，調查後發現有團伙在3至4月期間，透過朋友介紹招攬市民申請「臨時失業支援」，誘使他們提供虛假資料及紀錄，並虛構僱傭關係，申請人在取得資助後需向團伙支付1000至3000元不等。警方暫發現該團伙提交了39份申請，涉款39萬元，其中25份申請已批出款項。

25宗已獲批款 骨幹每宗取最少千元

警方周二（26日）起一連兩日採取行動，以串謀詐騙拘捕16男2女，年齡介乎20至55歲，當中大部分人無業。其中兩名被捕人報稱公司董事，相信屬該團伙骨幹，警方正調查該公司是否有實際業務。行動中，檢獲21部手提電話、17張銀行卡及虛假文件等證物；行動繼續，警方正通緝多名涉案人物。

臨時失業支援計劃旨在於疫情期間向失業者提供協助，警方會全面及深入調查以欺詐手段意圖騙取資助的人，將涉案者繩之於法。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

（新冠疫情）