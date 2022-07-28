多陽性沒上報 梁栢賢質疑紅黃碼效用

梁籲盡快讓3歲以下幼兒打針

梁栢賢前晚在其facebook表示，政府推黃碼供入境檢疫者使用，為對外開放及縮減入境檢疫時間做準備，值得鼓勵；至於社區患者，他認為目前每日實際確診人數遠超當局錄得的4000多宗，因很多陽性個案沒上報，其密切接觸者亦未獲跟進，要以紅碼識別確診者、黃碼識別密切接觸者效用成疑。他認為，政府應加強推高長者接種率，以及盡快讓3歲以下幼兒打疫苗，分階段全面復常，「避免執行一些既不精準，又不科學的擾民措施」。

張竹君昨在疫情記者會上未有回應「紅黃碼」成效，但她認同部分染疫者或無上報，亦有人因沒病徵或沒檢測而不知染疫，也有人或不懂呈報。她呼籲染疫者上報，以便及早獲得治療，若網上呈報有困難，可致電衛生防護中心呈報。

或染疫不自知 張竹君籲陽性者上報

此外，衛生署昨推出電子平台「2019冠狀病毒病電子醫學監察系統」試行計劃，入住指定檢疫酒店的抵港者可按意願，選擇透過試行系統登記快速抗原測試結果和個人健康狀况。

（新冠疫情）