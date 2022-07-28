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疫歿重上雙位數 口服藥指引研放寬 醫生倡考慮讓60歲下、未齊針者服用

【明報專訊】本港新冠病毒染疫數字連續一周維持在逾4000宗水平，昨增4508宗陽性個案，暫為今次反彈後最高位，另新公布10宗死亡個案，是5月初以來單日公布死亡數字首次重上雙位數。醫管局表示，對出現雙位數死亡個案感到擔心，又透露正研究放寬新冠口服藥用藥指引，包括調整用藥年齡等。有醫生建議，當局可檢視數據，考慮讓60歲以下、未打齊疫苗者服口服藥。

新公布的10宗死亡個案包括一名76歲女子，她沒打疫苗，沒長期病，7月20日在家被發現不省人事，救護車到場時發現她已沒心跳脈搏，送到公眾殮房後驗出陽性。其餘9名死者有4人來自院舍；疫苗接種方面，有兩人沒打針、3人打了一針、4人打了兩針；8人曾獲處方口服藥。

增4508個案 醫管局籲不適要求醫

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏稱，對於死亡個案重上雙位數感到很擔心，籲市民確診後若不適要求醫，尤其是長者。她強調病情可以惡化得很快，染疫後應盡快呈報及求醫，若情况合適都會獲處方新冠口服藥。

關慧敏又說，截至7月24日已處方3.8萬劑新冠口服藥，其中1萬劑處方給急症室或住院病人；至於私家醫生，截至7月21日已有400名病人獲處方口服藥。她說，醫管局正研究放寬用藥指引，考慮方向包括病人病徵、是否屬高危群組、歲數等，盼更多病人能用藥。

林永和：部分長者寧服中成藥

據衛生署資料，現有264名私家醫生已登記並取得新冠口服藥，家庭醫生林永和是其中之一，他指現時60歲或以上染疫者，無論有否打齊針、有否長期病，都可獲處方口服藥，60歲以下者，則要未打齊針及有長期病才獲處方。他認為當局可檢視數據，考慮是否放寬至40或50歲者，只要未打齊3針，不論有否長期病都可獲處方口服藥。

林永和又說，他至今只向少於5名病人處方口服藥，部分符合用藥指引的長者或認為自己病情不嚴重、寧服中成藥而不願服特效藥，亦有部分患者不願向政府呈報染疫而未能獲藥。

此外，昨公布6間學校有班級要停課，另再有兩間學校校巴爆疫，包括香港耀能協會羅怡基紀念學校的校巴，有1名學生及1名員工染疫；深水埗崇真小學暨幼稚園的19號校巴，累計有兩名學生及兩名員工染疫，曾乘搭相關校巴的人要停課。

13私院騰364病牀收公院病人

另外，醫務衛生局聯同醫管局及衛生署等前日與香港私家醫院聯會代表會面，邀私院騰出更多病牀接收公立醫院病人，醫衛局長盧寵茂昨稱，全數13間私院願於首階段騰出364張病牀，收新冠及非新冠病人，並會視乎實際需要陸續增至約1000張病牀，醫管局會與私院磋商，各醫管局聯網擬與1至3間私院配對，以接收公院轉介的病人。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠口服藥 疫情第五波 疫情第六波 新型冠狀病毒 新冠疫情

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