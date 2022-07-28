奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」

傳票指出，被告李解新（68歲）被控2022年4月29日下午5時6分至5時29分期間，無合法權限或解釋且沒有警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站行人路上奏二胡。

否認控罪 普通話傳譯協助

被告庭上否認控罪，由普通話傳譯協助。他稱，「香港很多很多街頭表演，誰認罪？香港警務處長，誰認識他？」他提及，曾在英國、泰國街頭表演，甚至在中國大陸也可以，反問「為何香港不能？香港不是一國兩制嗎？在民主自由的香港就不行嗎？」曾官則稱「唔得㗎喎」。

被告續稱，他因演奏二胡已多次被票控。曾官稱，法庭毋須得知他涉及的其他案件，並指根據法例，在公眾地方表演須領牌，否則將被檢控，「你講國際公約、英國泰國呢啲，對你冇幫助」。

翻查資料，此控罪屬第228章《簡易程序治罪條例》第4（15）條，最高可判處罰款2000元或監禁3個月。

【案件編號：WKS 7238/22】

（反修例風暴）