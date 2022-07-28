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奏榮光被控無牌演奏 二胡伯質疑「內地可，香港不可」

【明報專訊】六旬退休漢於今年4月涉在東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭警方票控「沒有許可證而奏玩樂器」，他昨在西九龍裁判法院否認控罪。被告庭上質疑在其他國家，甚至在內地，也可以街頭表演，反問「在民主自由的香港就不行嗎？」暫委裁判官曾慶東則稱，「唔得㗎喎」，並提醒被告經審訊後定罪，會失去減刑機會。案件排期於9月5日作一日審訊，控方屆時將傳召目擊警員作供。

傳票指出，被告李解新（68歲）被控2022年4月29日下午5時6分至5時29分期間，無合法權限或解釋且沒有警務處長發出的許可證，在東涌市中心巴士總站行人路上奏二胡。

否認控罪 普通話傳譯協助

被告庭上否認控罪，由普通話傳譯協助。他稱，「香港很多很多街頭表演，誰認罪？香港警務處長，誰認識他？」他提及，曾在英國、泰國街頭表演，甚至在中國大陸也可以，反問「為何香港不能？香港不是一國兩制嗎？在民主自由的香港就不行嗎？」曾官則稱「唔得㗎喎」。

被告續稱，他因演奏二胡已多次被票控。曾官稱，法庭毋須得知他涉及的其他案件，並指根據法例，在公眾地方表演須領牌，否則將被檢控，「你講國際公約、英國泰國呢啲，對你冇幫助」。

翻查資料，此控罪屬第228章《簡易程序治罪條例》第4（15）條，最高可判處罰款2000元或監禁3個月。

【案件編號：WKS 7238/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 街頭表演 二胡 願榮光歸香港 反修例事件

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