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下年推灣區校交流 每間料供5實習額

【明報專訊】教大除逐步要求學生赴大灣區考察，下學年亦推行「大灣區學校體驗先導計劃」，供有興趣、主修教育的學生到大灣區港人子弟學校交流。培僑中學校長伍煥傑表示，高中公民科要求學生回內地考察，相信中學校長較希望聘用具內地考察經驗、懂得帶領學生的教師，認為課程有用，可為教大學生找多一個出路。

培僑：教師曾內地考察料更吃香

「大灣區學校體驗先導計劃」將於2022/23學年下學期推行，主修教育的學生可以到深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校、東莞暨大港澳子弟學校，參與3星期體驗，包括任教中、英、數、體育及藝術等科目、觀課、參與組織課外文化交流活動等，並將由導師觀課及評分，學生須提交反思報告。表現理想的學生會獲發證書及記錄在成績證明文件。校方預計，每間大灣區港人子弟學校將提供4至6個實習名額，共12至18名學生可到大灣區學校體驗。

未來3學年將增9學士課程

另外，教大未來3個學年將開辦9個學士學位課程，文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士將在2023/24學年開辦，而英語研究及數碼傳訊榮譽文學士則將在2024/25學年開辦。

教大亦會在「資訊科技教育技能測試」畢業要求中新增「人工智能素養」及「學生教師科技學習」兩個選項，以提升學生資訊科技素養。

相關字詞﹕培僑中學 內地考察 人工智能 大灣區

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