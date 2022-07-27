工聯促訂酷熱停工標準 勞處：正研指引

工聯職安健協會主席林淑儀表示，政府面對全球暖化應行前一步，以立法取代指引，規定酷熱天氣警告生效時，訂立僱員休息時間和通用的酷熱天氣停工標準，並立法要求僱主應為戶外工作或室內不通風的空間作風險評估。她又指僱主必須為僱員提供充足防中暑設備，如搭帳篷、提供飲用水、防曬帽等。

勞工處回覆查詢時表示，正積極研究根據天文台的香港暑熱指數以制訂更詳細及具體的指引，要求僱主在酷熱天氣下採取合適的預防中暑措施，包括適當安排工作及休息時間。

修樹工中暑亡 路政：已促承建商檢討

上月一名路政署外判修樹工在青山公路工作期間疑中暑猝死。服務業總工會理事黎家銘昨日表示，意外反映長時間高溫工作的嚴重性，正協助其家屬申索。黎指出，修樹工及保安行業每年有數十宗中暑和熱衰竭個案，批評現行法例對工友中暑保障不足。

路政署向本報表示，承建商須針對工作地點的熱壓力做風險評估及安排適時休息，署方不時核查工地監察承建商。至於上月意外，路政署稱根據承建商提交的報告，承建商在意外前已評估風險，亦已為死者在內的修樹工提供預防中暑培訓，署方事後已要求承建商檢討酷熱天氣下修樹工作安排。

康署稱園藝合約已加入防中暑要求

康文署表示，已在去年4月1日或之後招標的園藝服務合約中，加入預防工人在酷熱環境下工作中暑的條款，如要求承辦商向在戶外非技術僱員提供快乾制服，並把預防中暑措施加入招標文件。

食環：如承辦商供水不足 可扣月費停約

戶外清潔工方面，根據食環署數據，現時署方及潔淨服務承辦商共聘用約1.35萬名潔淨員工。食環署向本報稱，今年7月曾接獲一宗署方員工熱衰竭個案的呈報；如承辦商未向員工提供足夠飲用水，署方可發出嚴重失責通知書並扣減服務月費，並可根據合約條款考慮終止有關合約。

另外，香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明稱，在機場停機坪工作的工人需消耗大量體力及水分，機管局現就雷暴設「紅閃制度」，即在停機坪工作的工友全都要回到室內避雷。葉倡機管局參考制度，制訂酷熱天氣停工指標，或提供降溫設施和飲用水。機管局回覆本報查詢時，未回應會否設立指標，稱酷熱天氣下局方會在停機坪設置流動水車，提供清涼飲用水，並向地勤員工派發水樽、冰涼毛巾及防曬手袖等。