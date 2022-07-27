港聞

港聞二

工聯促訂酷熱停工標準 勞處：正研指引

【明報專訊】昨日最高氣溫達35.2℃，延續最熱7月，烈日下不少行業工人仍要戶外工作。工聯會與多個工會昨日促請當局盡快立法，訂立通用的酷熱天氣停工標準，即在指定氣溫下停止工作。不同政府部門昨日回覆本報查詢稱，已向外判商作出高溫工作指引，其中食環署表示，如承辦商未向員工提供足夠飲用水，可在無警告下扣減有關承辦商的服務月費，甚至終止合約。

工聯職安健協會主席林淑儀表示，政府面對全球暖化應行前一步，以立法取代指引，規定酷熱天氣警告生效時，訂立僱員休息時間和通用的酷熱天氣停工標準，並立法要求僱主應為戶外工作或室內不通風的空間作風險評估。她又指僱主必須為僱員提供充足防中暑設備，如搭帳篷、提供飲用水、防曬帽等。

勞工處回覆查詢時表示，正積極研究根據天文台的香港暑熱指數以制訂更詳細及具體的指引，要求僱主在酷熱天氣下採取合適的預防中暑措施，包括適當安排工作及休息時間。

修樹工中暑亡 路政：已促承建商檢討

上月一名路政署外判修樹工在青山公路工作期間疑中暑猝死。服務業總工會理事黎家銘昨日表示，意外反映長時間高溫工作的嚴重性，正協助其家屬申索。黎指出，修樹工及保安行業每年有數十宗中暑和熱衰竭個案，批評現行法例對工友中暑保障不足。

路政署向本報表示，承建商須針對工作地點的熱壓力做風險評估及安排適時休息，署方不時核查工地監察承建商。至於上月意外，路政署稱根據承建商提交的報告，承建商在意外前已評估風險，亦已為死者在內的修樹工提供預防中暑培訓，署方事後已要求承建商檢討酷熱天氣下修樹工作安排。

康署稱園藝合約已加入防中暑要求

康文署表示，已在去年4月1日或之後招標的園藝服務合約中，加入預防工人在酷熱環境下工作中暑的條款，如要求承辦商向在戶外非技術僱員提供快乾制服，並把預防中暑措施加入招標文件。

食環：如承辦商供水不足 可扣月費停約

戶外清潔工方面，根據食環署數據，現時署方及潔淨服務承辦商共聘用約1.35萬名潔淨員工。食環署向本報稱，今年7月曾接獲一宗署方員工熱衰竭個案的呈報；如承辦商未向員工提供足夠飲用水，署方可發出嚴重失責通知書並扣減服務月費，並可根據合約條款考慮終止有關合約。

另外，香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明稱，在機場停機坪工作的工人需消耗大量體力及水分，機管局現就雷暴設「紅閃制度」，即在停機坪工作的工友全都要回到室內避雷。葉倡機管局參考制度，制訂酷熱天氣停工指標，或提供降溫設施和飲用水。機管局回覆本報查詢時，未回應會否設立指標，稱酷熱天氣下局方會在停機坪設置流動水車，提供清涼飲用水，並向地勤員工派發水樽、冰涼毛巾及防曬手袖等。

上 / 下一篇新聞

曾兼遴選委主席 李家超獲大紫荊 行政署稱授勳名單林鄭決定 李沒參與
曾兼遴選委主席 李家超獲大紫荊 行政署稱授勳名單林鄭決定 李沒參與
七一被刺警授「銀英勇章」 逾490人抗疫獲表揚
七一被刺警授「銀英勇章」 逾490人抗疫獲表揚
運動界豐收 張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊
運動界豐收 張家朗何詩蓓李慧詩獲銀紫荊
工作組研公營屋項目分期落成 爭提前上樓
工作組研公營屋項目分期落成 爭提前上樓
不忍癌妻受苦 夫助燒炭認誤殺 妻無法說話點頭同意 被告：冀港有安樂死
不忍癌妻受苦 夫助燒炭認誤殺 妻無法說話點頭同意 被告：冀港有安樂死
非白衣人 涉7‧21暴動男子再被捕今提堂
非白衣人 涉7‧21暴動男子再被捕今提堂
中年夫婦墮斃 遺書稱生意失敗
中年夫婦墮斃 遺書稱生意失敗
外賣車手撞車亡 foodpanda稱非當更不可索償
外賣車手撞車亡 foodpanda稱非當更不可索償
兩周前慶生 遺孀：女兒無法理解死訊「要爸爸」
兩周前慶生 遺孀：女兒無法理解死訊「要爸爸」
醫局：求醫方派口服藥 病人要主動 不足四成長者獲處方 何栢良：比率低到唔可以接受
醫局：求醫方派口服藥 病人要主動 不足四成長者獲處方 何栢良：比率低到唔可以接受
竹篙灣六成入住單日新高 較上月底增逾倍
竹篙灣六成入住單日新高 較上月底增逾倍
387學校增524個案 11班須停課
387學校增524個案 11班須停課
林健鋒倡抵港檢疫期「4+3」或「5+2」 居家戴手環
林健鋒倡抵港檢疫期「4+3」或「5+2」 居家戴手環
高永文批混合免疫「不是共存，是共亡」
高永文批混合免疫「不是共存，是共亡」
張振興書院男教師涉非禮男生被捕
張振興書院男教師涉非禮男生被捕
內地漢斬死妻子囚終身
內地漢斬死妻子囚終身
漁署新水耕術 3作物全年種 產量倍增慳電慳水 紫白菜苗170元斤
漁署新水耕術 3作物全年種 產量倍增慳電慳水 紫白菜苗170元斤
《大公》《文匯》全版指「反中亂港」 陳寶瑩：社民連無打算解散
《大公》《文匯》全版指「反中亂港」 陳寶瑩：社民連無打算解散
3宗販毒裁表證不成立 律政司要求釐清法律爭議
3宗販毒裁表證不成立 律政司要求釐清法律爭議
書展人流未復疫前 倪匡故宮書救市 人均消費增62元 多家書商稱生意額增
書展人流未復疫前 倪匡故宮書救市 人均消費增62元 多家書商稱生意額增
大灣區GBA新聞：老廣味賣童年情懷重出江湖
大灣區GBA新聞：老廣味賣童年情懷重出江湖
大灣區GBA新聞：人生第一啖啤酒 廣氏菠蘿啤
大灣區GBA新聞：人生第一啖啤酒 廣氏菠蘿啤
大灣區GBA新聞：幾度易手 健力寶「老罐」橙蜜味仍暢銷
大灣區GBA新聞：幾度易手 健力寶「老罐」橙蜜味仍暢銷
大灣區GBA新聞：亞洲沙示「國潮」回歸 紅花油味廣州特色
大灣區GBA新聞：亞洲沙示「國潮」回歸 紅花油味廣州特色
大灣區GBA新聞：楊協成創新推另類咖啡
大灣區GBA新聞：楊協成創新推另類咖啡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】經民聯拉隊幫襯海園新酒店 信和黃永光親身打招呼問意見
【Emily】經民聯拉隊幫襯海園新酒店 信和黃永光親身打招呼問意見
【Emily】麥美娟夜訪避暑中心 楊何蓓茵睇強檢
【Emily】麥美娟夜訪避暑中心 楊何蓓茵睇強檢
【Emily】書展最後一日 伍淑清拖篋掃貨
【Emily】書展最後一日 伍淑清拖篋掃貨
【Emily】葵青兩前區議員 吳劍昇唐皓文退民主黨 吳：個人家庭原因
【Emily】葵青兩前區議員 吳劍昇唐皓文退民主黨 吳：個人家庭原因
【Emily】建制派傾掂數 擬陳振英坐正財會主席
【Emily】建制派傾掂數 擬陳振英坐正財會主席
【Emily】兩岸政治人物支持度 朱鎔基居首習第4
【Emily】兩岸政治人物支持度 朱鎔基居首習第4