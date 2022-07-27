書展人流未復疫前 倪匡故宮書救市 人均消費增62元 多家書商稱生意額增

書展入場人次連續3屆不過100萬，2019年98萬人入場，去年83萬，今年則微升至85萬。大會委託研究機構抽樣訪問逾800名入場者，發現人均消費額亦微升，由去年的817元升至879元，升幅約7.6%。

《衛斯理》一度斷市 數客萬元購倪書

今年多間書商靠賣個別書籍帶動整體生意，當中已故作家倪匡的作品大賣。明報出版社總經理蘇惠良表示，市民反應比想像中熱烈，一套共81本、售4000多元的《衛斯理》作品集展期內賣出至少約200套，另有逾百人預訂新版套裝；衛斯理系列中個別較著名作品，如《老貓》、《藍血人》等已賣逾千本，一度賣斷市，更有數人豪花約萬元購買倪匡相關作品。他稱，整體銷售額按年升三至四成，當中六成為倪匡作品。星輝圖書亦有賣倪匡作品，經理馮向遠說，衛斯理系列作品單行本賣逾5000本，至於賣2000多元、合共55本的套裝，每日平均亦賣出10多套。

商務：語言學習書銷量減

故宮書帶動整體生意升5%

商務印書館推出多本故宮題材書籍，亦帶動其生意額，為商務策劃書展攤位的梁先生指出，今年家長學生人流較少，以往字典等語言學習書佔總銷售額三成，今年相關書籍銷量減少，惟受故宮書銷量帶動，整體生意額仍達六至七位數，按年升約5%。梁稱，售895元的《故宮三寶》賣出幾百套，不少顧客反映是參觀故宮文化博物館後特意購買。售價2萬元的故宮藏物書冊《故宮全集》則售出一套，梁稱因其定價較高，賣出「已算好唔錯」，買家為一名中年女子，估計作收藏之用。

家長稱網課拖累成績 增購補充練習

語言學習書銷量減，但有銷售補充練習的攤位稱銷量升一至兩成，青葉書局負責人黃泳希表示，家長人流較往年少，但出手較闊綽；去年平均花300多元買練習，今年花約600元，10多款小學練習昨日陸續沽清。他提到，不少家長指子女疫情下上網課令成績變差，故會買更多補充練習。

中華書局有售一系列國家主席習近平相關書籍，包括新書《習近平講黨史故事》及早前已出版的《習近平扶貧故事》等。市場總監陳超英形容，相關書籍約售百多元，銷量普通，每本約賣出數十本，認為與學生仍須上課、老師及家長少入場有關。

《冷笑話》區家麟作品同賣數千本

有主打年輕人市場的小型出版商今屆銷量大升，「點子出版」編輯阿靖說，書展首日攤位大排長龍，排隊付款需輪候一小時以上，昨日亦需等半小時，大多為購買YouTube頻道「小薯茄」出版的《雪櫃冷笑話》。她稱，該書原印3000本供展期發售，首日賣出千本後即加印至6000本，昨日全數沽清，形容情况少見，「好感動」。

另一小型書商「藍藍的天」有售資深傳媒人區家麟的作品，負責人伍自禎表示，區家麟3本作品共售出3000多本，其中1000多本《潮池》前日賣斷，整體生意額按年升二至三成。他稱，今年書展有部分人改為前往獨立書店，過去一周旗下書籍在書展及一眾獨立書店的生意額相若，舉例稱區的新作《亂流》於書展開鑼當日同步於10多間獨立書店開售，過去一周各書店「日日補貨」。