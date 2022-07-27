港聞

港聞二

高永文批混合免疫「不是共存，是共亡」

【明報專訊】新冠疫情持續兩年多，從海外來港一直關卡重重。政府待「紅黃碼」技術準備好，8月或縮短酒店檢疫期。行政會議成員、前食物及衛生局長高永文上周接受本報訪問時指出，現時內地仍推行「很大力度」的社交隔離及「動態清零」，估計短期內比較難與內地免檢通關，認為要再給時間讓政府與內地溝通，「證明我們香港的做法，再搭橋樑對應內地，即我們的紅黃碼如何能與內地對接」。

料內地短期難免檢通關

需證「紅黃碼」可對接

本港近期每日錄得數以千計陽性個案，未如以往出現相若宗數時，政府會收緊社交隔離措施。被問到需否再次關閉酒吧、停課等，高永文稱不清楚，「可能這一刻政府在說，但我相信方向是不希望推出好嚴竣的社交隔離措施」。他期望當局盡快推出紅黃碼，限制確診者、緊密接觸者和高感染風險人士的活動，毋須影響所有人。

認動態清零難行 認同精準抗疫

政府專家顧問袁國勇、孔繁毅聯同兩名港大專家早前提出「混合免疫」，一直支持動態清零的高永文質疑他們的說法是要擴大感染人群，鼓勵市民受感染；他又引述英國醫學雜誌評論，指英國正在面臨新一波疫情，「不是每個病人都如部分專家所說輕微病徵、像流感」，英國衛生部門因為病人增加正承受非常大壓力，認為「不是與病毒共存，而是與病毒『共亡』」。他又說，社會經濟及民生因疫情已受到很大影響，採用強硬措施做社交隔離的空間不大，難以推行「全民強檢」和「動態清零」，認同應該採用醫衛局長盧寵茂提出的「精準抗疫」，「可能長時間可做到接近動態清零的狀態」。

餵母乳減 高：要教育疫苗安全

疫下公立醫院壓力上升，非緊急服務一度受影響，包括對母乳餵哺的支援。根據衛生署《2021年母乳餵哺調查》報告，2020年出生的嬰兒半歲大仍以全母乳餵哺的有22%，較2018年下跌4個百分點。身兼聯合國兒童基金香港委員會委員的高永文表示，醫管局在推動母乳餵哺發揮重要角色，但明白醫管局地方及人手不足，加上現時「抗疫是最大優先」，期望疫情盡快完結以重回正軌。他又稱得悉有母親擔心新冠疫苗對母乳及嬰孩有負面影響，重申已有足夠數據證明疫苗安全，促請政府除了宣傳和教育長者接種疫苗，亦要教育媽媽。

明報記者 張煒琳

（新冠疫情）

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