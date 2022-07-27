港聞

港聞二

林健鋒倡抵港檢疫期「4+3」或「5+2」 居家戴手環

【明報專訊】政府正研究放寬縮短海外入境者的酒店檢疫期，並準備配合在安心出行或疫苗通行證採用「紅黃碼」。經民聯商界（一）立法會議員林健鋒期望，政府下月初可推出「紅黃碼」，並盡快考慮縮短酒店檢疫期至「4+3」或「5+2」，即4晚或5晚酒店，餘下時間居家及可外出，並建議要求檢疫者完成檢疫後到指定檢測中心剪斷手環，防止提早在家自行剪斷。民建聯立法會議員梁熙則認為「4+3」較理想。

限指定中心剪手環 防提早擅除

政府擬將「紅黃碼」套用在疫苗通行證或安心出行，「紅碼」用於確診者，「黃碼」則針對檢疫期內的海外抵港者，限制他們進入高風險處所，例如在食肆堂食等。現時入境者在抵港第3天及第5天須做核酸檢測，醫務衛生局長盧寵茂早前表示，在入境者抵港第5日或之前已找到95%染疫者。林健鋒稱，由於政府現時未掌握抵港第4天的檢測數據，建議政府採集相關數據分析，認為若能找出94%染疫者，酒店檢疫期應可減至4天；但若無數據，政府亦不應斷言不可行。至於能否縮短至3天，林認為需由數據決定。

林健鋒質疑，現時染疫者可居家隔離，但海外抵港者取得陰性檢測結果為何仍要到酒店檢疫。他認為，現時已規定居家隔離的染疫者必須戴電子手環，同樣措施亦可用於檢疫者，最重要是防止未完成檢疫便自行剪斷手環，建議政府要求完成檢疫者到指定檢測中心方剪手環。

梁熙稱「4+3」較佳 助騰酒店房

梁熙在港台節目《千禧年代》表示，檢疫期改為「4+3」較理想，因不少返港人士很難預訂檢疫酒店，減少入住日數可騰出房間應付需求；他認為科學上無問題，因現時新冠病毒絕大部分潛伏期為3日，很少第7日才發病。選委會界別立法會議員陳凱欣在同一節目表示，政府本月已增加抵港旅客要在第3天做核酸檢測的安排，之後是否採取「5+2」抑或「4+3」檢疫安排，需看未來數星期數據。

（新冠疫情）

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