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大灣區GBA新聞：老廣味賣童年情懷重出江湖

【明報專訊】夏日炎炎最好來一杯雪糕消暑，但今年夏天雪糕界多事，市場上出現「不融的雪糕」，亦發生沒標價的天價雪糕陷阱，被網民戲謔是遇上「雪糕刺客」（意指刺痛錢包）。熱議背後，是傳統國產冰品冷飲品牌式微與新興品牌的崛起，以廣州為例，五羊雪糕、廣氏菠蘿啤這些上世紀的味道早年在新競爭者加入下漸露疲態，近年這些老牌子經歷企業兼併、資產重組，又打着「童年味道」或是「國潮」旗號重出江湖，讓已成年的主顧再為「情懷」埋單。

明報記者 林迎

五羊雪糕「鬧雙胞」 粵新意戰五羊牌

朱古力脆皮魚形雪條「飛魚脆皮」先咬魚頭還是魚尾？一個三色杯要和誰分享？30年前的廣州小朋友每次買五羊的雪糕雪條便要煩惱；而且在綠豆批只賣幾毫子的年代，1.2元（人民幣，下同）的雪條一旦多吃便會導致零用錢「清零」。如今飛魚脆皮雖加價到4元，但在「雪糕刺客」橫行的當下，已算是良心價。

說五羊雪糕是廣州本土最廣為人知的品牌並不為過，五羊本來就是廣州的代名詞。多年來，五羊雪糕不僅發明了飛魚脆皮，還有水果味甜筒、蛋奶批、紅綠燈三色冰等。不過，近期品牌正「鬧雙胞」，這個創立於1986年的牌子最初由廣州人民食品廠、廣東國際食品有限公司及香港牛奶公司三方合資的廣州冷凍食品公司（以下簡稱「廣凍廠」）生產，1997年雀巢收購牛奶公司股權，再加上後來置換了廣州人民食品廠股份，雀巢成為持股95.5%的廣凍廠大股東，但持股僅4.5%的廣州輕工工貿集團卻擁有「五羊」商標權。

去年5月，「五羊」商標使用權到期，在廣州國資委統籌下，廣州輕工集團將商標轉讓給越秀集團旗下的風行牛奶。風行牛奶接手生產五羊雪糕。另一方面，雀巢以「粵新意」新品牌繼續生產飛魚脆皮等五羊經典款式，甚至復產蛋奶批、紅綠燈。兩間公司早前更大打公關戰，五羊標榜「品牌正宗」，粵新意則強調「口味不變」。風行因首次進軍雪糕市場，產能和銷售渠道不及雀巢成熟，令市面上更多是粵新意產品，不少消費者因此誤以為五羊牌已經消失。

相關字詞﹕鄭景亮 廣州暨大港澳子弟學校 大灣區

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