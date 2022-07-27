3宗販毒裁表證不成立 律政司要求釐清法律爭議

律政司副刑事檢控專員譚耀豪說，控方舉證完畢後，法官應考慮將控方案情「推至最高」的話，經過適當引導的陪審團會否將被告入罪；如果陪審團可能將被告入罪，法官應裁定表證成立，相反就裁定表證不成立。譚說，處理3宗販毒案的法官沒採納上述標準，反而考慮陪審團聽取證據後，控方能否排除被告無罪的所有現實可能性，做法對控方更嚴苛。

指刑法常用書疑誤引案例

譚說，3宗販毒案主要依賴電郵、錄影會面等環境證供，法官應交由陪審團裁斷有關證供的真確性，而非由法官裁斷。譚又稱，其中一案的判辭引用Archbold Hong Kong，但部分段落懷疑錯誤引用案例。麥機智聽畢表示，法官和裁判官經常參考此書，如果書中法律原則有誤，上訴庭有需要指正。

代表「法庭之友」的資深大律師黃佩琪說，陪審團制度在於利用普通市民的觀點判案，一旦案件涉及矛盾的證據，應由陪審團決定接納多少，而不是由法官決定。聆訊今續。

【案件編號：CASJ1-3/21】