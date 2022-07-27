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《大公》《文匯》全版指「反中亂港」 陳寶瑩：社民連無打算解散

【明報專訊】親建制媒體《大公報》及《文匯報》昨日同以全版篇幅報道社民連，包括指該政黨涉多年散佈「結束一黨專政」及廢除《港區國安法》等「反中亂港」主張、勾連外部勢力、宣揚暴力等。社民連主席陳寶瑩稱不會回應報道，批評報道是「文革式批鬥，用黑材料上綱上線」。被問有否解散壓力及有否計劃解散，她說「無解散的打算，也無討論」。

文匯稱社民連「刪帖博洗底」

陳寶瑩本月中曾發聲明稱，社民連在「強大壓力」下被迫刪除被指涉違國安法的網上帖文，無法透露詳情。本報當時發現社民連網站多篇文章顯示為「404 Not Found」，部分內容提及「結束一黨專政」。

《大公報》昨日報道形容社民連「忽然刪除煽惑帖文 『賣慘』迷惑市民」、「毁罪證圖避刑責」；《文匯報》形容社民連「心有鬼」及「刪帖博洗底」。

民建聯副主席陳學鋒有接受《文匯報》訪問，他昨日回覆本報稱，如國安處認為社民連過往發表的帖文涉違國安法，便應跟進執法。他說絕不能違反國安法，如社民連不斷挑戰國家底線，「總有一日會被繩之於法」，並指社民連政綱提及「結束中共專政」或過往呼叫「結束一黨專政」口號，皆涉違反國安法。至於社民連是否非解散不可，他說解散與否由他們自行決定。

今年七一前夕，社民連6名成員被國安處上門搜查，有義工被國安處人員約談，社民連其後宣布七一不會示威。

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