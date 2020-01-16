漁署新水耕術 3作物全年種 產量倍增慳電慳水 紫白菜苗170元斤

王灝雲說，本港農業人手不足，自動化水耕種植系統可代替農友做例如播種的重複工作，效率更高。氣霧耕作系統則利用噴霧式灌溉系統，將營養液霧化噴射到農作物根部，適用於根莖類作物，例如西洋菜；其旋轉式設計可減少使用種植燈數量，「慳電慳水」，每方米可種植逾100棵蔬菜。至於可移動水耕栽培系統為多層式設計，可疊10層以上，佔地少，十分適用於香港。

營養與土耕有異否 未有研究

王續稱，相關技術的環境監測系統能精準量度農作物濕度和酸鹼度，可通過遠端控制系統補充適量水分和營養液，多餘水分和營養液能保留至下次使用，減低耗水量。他說，以每平方米計算，經新技術栽培的西洋菜及紫白菜苗每期可收成1.2公斤，金盞花每月產量則約100克，利用環控水耕技術更可全年生產。售價方面，屬新品種的紫白菜苗折合每斤價錢達170元，西洋菜每斤約48.5元，金盞花20朵45元（見表）。

漁護署農業管理主任李耀燿說，市民可透過菜統處「魚菜直送」訂購上述作物。他認為水耕作物定價與一般菜價相若，市民應可負擔。至於3種作物的營養價值與泥土栽種是否有區別，則暫未有相關研究。

可移動系統40萬元 農友料5年回本

可移動水耕栽培系統價錢約40萬元。王灝雲引述正使用該系統的農友稱，預計5年可回本。中心會聯絡本地農友提供種子試驗，王建議開始時先種植沙律菜作試驗，因其收成期較短，只需21至28日，成功率最高，亦會引薦種子供應商給農友。中心盼未來能加強推廣農業現代化，增加本港農產量。