387學校增524個案 11班須停課

昨新增4276陽性 3975本地

本港昨新增4276宗陽性檢測個案，其中3975宗為本地感染；並有387間學校呈報共524宗個案，有11間學校部分班級須暫停面授課，其中高主教書院幼稚園部「上午低班禮班」累計7名學生及1名教師染疫；九龍城民生書院5A班、中華基督教會燕京書院1C班分別有5名學生染疫。

林緯遜昨在港台節目《千禧年代》稱，病毒近日在社區擴散，加上師生每日須快測，校內現感染群組「不足為奇」，現首要任務是要減少爆發，避免突然出現大量陽性個案對社會帶來影響。對於九龍華仁書院日前有歌唱班及排球班現感染個案，林認為停止課外活動並非好事，惟部分學生或因經常快測而掉以輕心，致檢測準確性存疑，故建議加強學校快測要求，例如進行須除口罩活動前再做快測，確保當刻無受感染。

張竹君稱活動前快測「好的做法」

張竹君昨在疫情記者會稱，校內個案增幅趨勢與社區相若，中心一旦發現同一班別有超過2至3宗個案，會建議該班停課，形容上學或參與活動前做快測屬「一個好嘅practice（做法）」。

張竹君續稱，個案未有回落迹象，港大數據顯示的病毒即時有效繁殖率達1.3（即每名患者可傳染約1.3人），估計疫情未見頂，現階段沒有條件可放寬社交距離措施，但考慮市民已長時間抗疫，當局不會「貿貿然」收緊措施。政府傍晚發稿稱，本港新增個案仍高企且持續上升，嚴重或危殆個案明顯增多，平衡社會需要及控疫後，決定延續現行社交距離措施至8月10日。

（新冠疫情）