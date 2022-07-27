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竹篙灣六成入住單日新高 較上月底增逾倍

【明報專訊】保安局數字顯示，截至本周一（25日），竹篙灣社區隔離設施共有5280人入住，較上月底的2397人增逾1.2倍，是今年2月初啟用以來單日錄得最高在營人數。負責管理的民安隊本月引入「小區管理」模式，由2至3名職員一隊負責60至80個單位。保安局副局長卓孝業昨表示，其他社區隔離設施處於備用狀態，局方會做好維修管理，令設施可隨時啟用，需要時可短時間內提供3000個單位。

備用設施可短時間供3000單位

竹篙灣社區隔離設施提供約9000個單位，現時入住率近六成，營內6個期數劃分不同區，每日由約2000名工作人員管理。民安隊總參事梁冠康稱，過往約2000名確診者入住時，中央統籌足以應付工作，包括處理熱線和物資派發；因應近日入住人數趨升及審視人手安排，認為要改變策略和步署。卓孝業期望「以人為本」的管理，令市民隔離時「舒適一啲，最低限度都唔好太難受」。

第五波疫情初期，政府以非公務員合約形式聘用旅遊和體育界從業員，協助管理社區隔離設施。卓孝業稱會不時檢討疫情和隔離設施需求，需要時會聘人手協助，惟初期會動員較多民安隊員參與。他承認目前有逾5000人入住，難照顧每個人要求，例如飯菜口味等，但如入住者有特別需要，舉例須由家人送來長期服用的藥物，相關職員會提供協助。

卓孝業任保安局副局長

稱上任後疫情防控為先

卓孝業上周五獲委任為保安局副局長，他認為工作跟以往分別很大。他說，局方在疫情防控上有相當多責任，故上任後會優先處理。卓在反修例事件期間是警隊指揮官，曾負責處理理大衝突。國家主席習近平提到要關愛青年未來發展，卓被問及上任後如何落實時，稱2019年「黑暴」事件對香港傷害很深，國家主席也希望本港未來是個穩定、和諧的社會，而年輕人是未來希望，保安局會配合政府整體政策，舉例紀律部隊有安排少年工作，加強與少年人的聯繫。

（新冠疫情）

相關字詞﹕民安隊 卓孝業 竹篙灣 保安局

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