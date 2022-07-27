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醫局：求醫方派口服藥 病人要主動 不足四成長者獲處方 何栢良：比率低到唔可以接受

【明報專訊】第五波新冠疫情反彈以來不少離世長者均住在社區，在家隔離期間病情急轉直下。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨引述本報報道，稱近月少於四成染疫長者獲處方新冠口服藥，質疑比率「低到唔可以接受」，促將派藥率提升至八成以上。社協幹事連瑋翹稱，不少染疫長者因病徵輕微，不會主動求醫索藥，冀當局主動支援。醫管局昨強調，口服藥有足夠儲備，但需待病人主動求醫才能處方。

昨6宗新冠死亡 皆為長者

醫管局昨公布多6宗新冠死亡個案，均為社區居住的長者，其中一人在家暈倒後不治。翻查資料，當局過去10日共公布10名染疫長者在家昏迷後不治。本報昨報道，近一個多月僅約37%染疫長者獲處方兩款新冠口服藥，惟上述推算假設獲處方藥者均為長者，若計及其他免疫力弱或有長期病患者亦可獲藥，染疫長者獲藥比率或更低。何栢良昨在商台節目形容，上述派藥比率低得不能接受，但認同有關問題非單靠醫管局可解決，需跨部門支援社區染疫長者，冀將年滿60歲患者的口服藥覆蓋率推高至八成以上。

醫局：勿以病徵輕微 掉以輕心

醫管局總行政經理關慧敏昨於疫情記者會主動公布，局方目前透過指定診所等途徑為合適病人處方口服藥，並有足夠儲備，惟強調「病人一定要搵我哋，我哋先可以開到藥畀佢哋嘅」。她補充，雖然大部分染疫者病情相對穩定及病徵輕微，但病情可突然惡化，呼籲長者、免疫力低或長期病患者切勿掉以輕心，不要忽略病徵。

輕症長者不緊張 「費事攞」口服藥

協助社區長者的社工連瑋翹表示，近日接觸多名病徵輕微長者均不太緊張病情，「連口服藥都費事攞」，更遑論主動求醫。他建議當局可考慮主動致電給染疫長者，由醫護查詢身體狀况，並向合適患者派發口服藥。老人科專科醫生佘達明則提到，其診所近兩個月為6至7名染疫長者診症，只要及時服藥便沒現嚴重情况，他質疑政府沒善用地區康健中心和長者健康中心等支援抗疫，令染疫長者所得幫助乏善足陳。

另外，市民去年11月起可接種第三針新冠疫苗，60歲或以上長者第三針接種率昨終突破六成，惟第一針仍維持約83%，過去3個月增約3個百分點。何栢良昨提及，目前八成留醫病人為60歲或以上，同年齡層至今仍有近36萬人未打針，強調「後疫苗浪」下最受影響的是這群長者，當局須繼續推高接種率，以減少重症和死亡。

連瑋翹形容長者第一針接種率踏入樽頸，相信不少人曾就應否打針作醫療諮詢，但因仍對疫苗有負面想法不願接種，他認為應繼續開放接種渠道，包括持續推動上門打針服務。

上門打針3個月逾3.1萬登記

政府今年4月26日推出「疫苗到戶接種服務」為行動不便長者等上門打針，至今滿3個月，公務員事務局回覆，稱截至昨日共收到約3.1萬個登記，並已安排接種逾3.3萬劑疫苗，其中第一針佔近1.5萬劑、第二針約1.64萬劑，第三和第四針則共約1700劑。至於上門接種復必泰，當局稱需待有關稀釋程序和運送等技術問題解決後才能提供。

曾參與到戶接種的醫護誠信同行副主席王予婷認為，計劃便利長者打針，惟醫療團隊每日最多只能為數十人接種，當局最近轉為邀請有份營運社區疫苗接種中心的機構，在需要時才派員上門打針，相信能有效善用人手。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕公務員事務局 疫苗到戶接種服務 佘達明 連瑋翹 醫管局 何栢良 新冠口服藥 新冠疫苗 新冠疫情

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