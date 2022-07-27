外賣車手撞車亡 foodpanda稱非當更不可索償

foodpanda確認，死者原定於事發約兩小時後於九龍灣上線（當更），已聯繫死者的緊急聯絡人提供支援和協助；強調非常重視送遞員安全，已免費提供團體意外人身保險，對事故深感悲痛及對死者表示哀悼。

派萬元慰問金 現場檢外賣袋

事發昨早約7時50分，59歲的陳德明（小圖）駕駛電單車沿秀茂坪道往九龍灣方向行駛，至秀明道公園對出彎位時，懷疑失控越線撞向對面線的11C九巴。陳男倒地昏迷，多處受傷，被送往聯合醫院搶救，上午8時12分證實死亡。事發現場遺下外賣保溫袋等物品，司機頭盔飛彈至10米外，巴士右邊泵把被撞毁。50歲林姓巴士司機在場協助調查，案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

遺孀陳太表示，昨午收到Foodpanda來電，指只有意外發生在當更時分才可索償，否則只有1萬元慰問金，對方又質疑死者上班前接其他公司的外賣單。死者外甥黎先生認為現時當更時間外發生意外「零保障」，外賣平台須正視問題。

翻查foodpanda保障條款，公司為意外死亡外賣員提供最高36萬賠償，接單開始後生效，完成送遞後終止。香港基督教工業委員會屬下的外賣員權益關注組成員嘉泳表示，車手上班途中或等候接單期間發生意外，將不獲賠償。她稱，台灣foodpanda早為外賣員提供24小時保險，而本港deliveroo保險亦保障外賣員整段上線時間及離線後一小時，認為本港foodpanda需檢討，加上車手為自僱者，公司不會承擔任何賠償。