不忍癌妻受苦 夫助燒炭認誤殺 妻無法說話點頭同意 被告：冀港有安樂死

被告郭偉賢（現年58歲）原被控一項謀殺，指稱他2020年1月30日在鴨脷洲利民道百良大廈一單位謀殺妻子陳秀雲（54歲），他昨日改認誤殺罪獲接納。辯方庭上透露，被告已不用接受輔導，但值得關注的是他痛失愛妻，日後如何重建生活，認為感化對被告有幫助。

根據案情，2020年1月30日凌晨3時許，警方接獲被告報案稱他殺了妻子，救護員到場後，被告出示院方文件，着救護員毋須急救，救護員表示職責所在仍要搶救，妻子最終送院不治。

被告在警誡下稱「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢嘅痛楚」，被帶返警署後在警誡錄影會面下進一步稱，他與妻子相識於20多歲，妻子是個勤奮的兼職護士，自己做電工，二人關係很好。

會面中被告續稱，2018年10月，妻子確診末期肺癌，他遂辭退工作全心照顧妻子，惟當時癌細胞已擴散至身體不同部位，妻子經常喊痛，難以寢食，藥物或治療僅起短暫效用，即使服用雙倍劑量亦無減痛楚；朋友到訪時妻子亦無法說話，只能點頭，其病情每况愈下，曾有輕生念頭。

辭職照料 後悉無藥可醫

被告續指，至2020年1月中旬，他獲院方告知妻子已無藥可醫，病情將於2月惡化。1月28日，妻子因劇痛入院，妻子稱無人替她換尿布，希望出院，妻子又向小姑表示願香港有安樂死；醫生明言其妻將於數天內離世，他不願妻子孤獨離去，遂接她回家，並買了一包炭。

同月29日晚上，妻子服食嗎啡及安眠藥後仍感痛楚，無法入睡，被告深信醫生所言屬實，向妻子稱若無法承受痛楚，可送她最後一程，妻子數次點頭。他為妻子按摩使其入睡，再到廚房燒炭，將載有炭的鑊搬入房，親吻妻子額頭後，將冷氣機封上，用衣物封阻門隙，並播放佛教音樂祈求妻子無痛離去。翌日凌晨3時，被告確認妻子離世後告知家人，並致電警方自首。被告警誡會面中表示，希望香港可以合法安樂死。

醫生指案發時受重度抑鬱影響

案情引述兩名精神科醫生稱，被告因照顧病妻倍感壓力，案發時受重度抑鬱症影響，即使知悉自己當時的行為，病情亦妨礙其理性思考，造成精神上的紊亂。

【案件編號：HCCC 88/21】