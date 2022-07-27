工作組研公營屋項目分期落成 爭提前上樓

上述會議由黃偉綸主持，審視2022/23至2031/32年度的公營房屋項目，並制定措施加快部分項目，提早分階段落成，讓公屋申請者盡快上樓，落實「公屋提前上樓計劃」。

房屋局長何永賢曾指出，約6800伙的大埔富蝶邨二期正研究分期交樓，讓準住戶「快些上樓」。翻查資料，若計算涉3000伙或以上較大規模的公屋項目，預計2026/27年度或以前落成的另有東涌第100區（5200伙）、東涌第99區（4800伙）、粉嶺北第15區東第二期（3000伙）及古洞北第19區第一期（4900伙）。

行動工作組亦審視了有潛力應用組裝合成建築法的項目，建議日後在可行情况下採用相關建築法及其他先進技術，同時研究加強不同部門的協作，精簡建屋程序，稍後會提出具體方法。工作組亦正撰寫工作報告，可望9月底向特首提交具體建議。

研建更多層過渡房

何永賢：最理想「樓高打樁快」

何永賢昨出席都會大學的活動時稱，對私人協作興建過渡房屋持開放態度，又稱目前正研究興建更高樓層的過渡房屋，需向業界了解打樁等工程的最快完成時間，最理想是「起很高之餘，打樁時間又不太長」。

8月啟「全港清潔」為期3月

另外，政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」昨通過8月展開為期3個月的全港清潔運動。卓永興表示，各部門共提交約4000個加強日常清潔力度的地點，以及約600個着力清除的衛生和街道管理黑點，將展開大規模的部門以至跨部門清潔行動。工作組亦已着手研究樓宇滲水、垃圾屋、鼠患等跨部門問題，以期盡快提出針對方案，建立恆常「標準運作模式」。